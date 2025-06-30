北上｜九巴母公司指假日客量較平日少約30%　正逐步縮減車隊規模

周末北上是不少港人日常，剛過去的周六（28日）北上深圳等地有40萬人次，是連續兩個周末有40萬人次北上。北上成風對本地交通需求也帶來變化，九巴母公司載通財務總監梁祖德今日（30日）在傳媒專訪稱，假日乘客量與平日的差距已漸漸由少約2成擴闊至3成，更形容「周末講緊幾百部車無嘢做」。為應對相關影響，梁祖德稱九巴計劃推出更多觀光路線，並改裝更多巴士成觀光巴士提高毛利，而九巴正在逐步縮減車隊規模，「可能兩部巴士退役，先換一部新車」。



九巴母公司載通財務總監梁祖德今日（30日）在傳媒專訪稱，假日乘客量與平日的差距已漸漸由少約2成擴闊至3成。（資料圖片/九巴提供圖片）

6月28日早上有不少市民陸續到香園圍／蓮塘口岸，準備出境到深圳。（資料圖片/洪芷菁攝）

九巴母公司載通財務總監梁祖德：周末講緊幾百部車無嘢做

梁祖德今日在《星島日報》訪問中稱，九巴載客量變化與出入境趨勢相符，對專營巴士帶來較大挑戰，梁指九巴過去一段時間假日乘客量與平日差距，漸漸由減少約2成擴闊至3成形容「周末講緊幾百部車無嘢做。」

推出更多觀光路線提高毛利

梁祖德指，九巴將透過改善營運減少影響，包括計劃推出更多觀光路線，並改裝更多巴士成觀光巴士，提高毛利，同時將維修保養工作加緊集中在低用量時段，用盡平日運力，亦會增加員工巴士、屋村巴士等非專營巴士業務。

今年預計不會有新巴士接收

梁祖德表示，九巴正在逐步縮減車隊規模，更透露今年預計沒有新接收的巴士，「可能兩部巴士退役，先換一部新車。」梁稱，已見到本港人流逆差有所放緩，而今年油價普遍下行，亦明顯改善成本。

6月28日早上有不少市民陸續到香園圍／蓮塘口岸，準備出境到深圳。（資料圖片/洪芷菁攝）

九巴倡辦B1特別班次來往落馬洲與大欖隧道 會繼續與運輸署跟進

九巴指，早前向運輸署提出開辦B1特別班次，來往落馬洲和大欖隧道轉車站，方便旅客轉乘其他巴士前往不同地區遊覽。九巴會繼續與運輸署跟進，希望能夠在周末和公眾假期開辦上述路線服務。