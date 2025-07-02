拼多多港順豐停合作｜用戶須知　自提櫃數量大減、再無便利店取件

【拼多多／順豐／自提點／網購】拼多多與順豐香港由6月30日起暫停合作，根據官網資料，順豐在香港有近1,200個自提點及自提櫃，加上與兩大便利店聯手提供取件，即自提服務遍布港九新界，相信拼多多與順豐暫停合作確實對市民帶來一定影響。《香港01》記者今日（2日）實測在拼多多網購，發現自提櫃的數量大減，再無便利店取件的選項。



不過，由於拼多多本來在香港設有多個順豐以外的自提點，並一直與3間快遞公司保持合作，順豐也承諾所有SF字頭的運單編號，將會處理至運單送遞完成，因此網購體驗仍然大致相同。下文將提供5項疑難解答，釋除市民的疑慮。



拼多多與順豐香港由6月30日起暫停合作。（資料圖片／黃浩謙攝）

根據官網資料，順豐在香港有近1,200個自提點及自提櫃。（資料圖片 ）

順豐香港設有多少個自提點及自提櫃？

翻查順豐官網地址資料，撇除不提供取件服務的順豐站，全港有約141個自提點及1,017個自提櫃，遍布港九新界及離島，加上順豐與7-11及OK便利店合作提供取件。因此拼多多與順豐暫停合作，確實對用戶帶來一定影響。

雖然順豐不再提供服務，但拼多多仍然與許多自提點合作。（APP截圖）

拼多多在香港的自提點及自提櫃是否足夠？

雖然順豐不再提供服務，但拼多多仍然與許多自提點合作，若以葵芳港鐵站一帶為例，合共有9個自提點。市民可通過營業時間及步行距離等資訊，選擇最適合的自提點。

不過，失去順豐的支援下，自提櫃的數量似乎不足夠，例如葵芳港鐵站並無自提櫃提供，只能選擇荔景郵政局智新站的自提櫃。

用戶本來默認的順豐取貨地址已被取消，付款前需要重新揀選自提點。（APP截圖）

順豐香港與拼多多取消合作後，市民應如何「拼單」？

流程大致與過去沒有分別，同樣是先揀選貨品，再確認資訊後付款。不過用戶本來默認的順豐取貨地址已被取消，付款前需要重新揀選自提點。

順豐亦與7-11及OK便利店合作提供取件。（資料圖片）

拼多多稱，順豐香港集運訂單，已自動轉交其他快遞公司接力派送。（資料圖片）

拼多多將安排哪些集運公司遞送到本港？

根據拼多多官方客服的自動回覆，由於香港順豐運力影響，部份自提點暫不可選，受影響的順豐香港集運訂單，已自動轉交其他快遞公司接力派送，時效不變。

翻查資料，拼多多去年底已推出包郵到港的優惠活動，用戶在APP下單後，可選擇神州、AFL及公主等3個指定集運服務商。

拼多多與順豐香港由6月30日起暫停合作。（資料圖片／黃浩謙攝）

順豐承諾所有SF字頭的運單編號，將會處理至運單送遞完成。（資料圖片 ）

正在運送至香港的快遞將如何處理？

《香港01》記者今早以顧客身份致電順豐香港客服，職員表示雙方的合作關係已今年6月30日停止。當日或之前在拼多多購買的貨品，所有SF字頭的運單編號，順豐將一併處理至運單送遞完成，呼籲客戶毋須擔心。