低空經濟｜順豐豐翼無人機申3航線試點　為長洲南丫島派藥及快遞

低空經濟今年為香港政府重點發展項目，港府周四（20日）公布首批38項「監管沙盒」試點項目。其中，順豐香港宣布，集團旗下豐翼無人機入選為項目之一，已申請3條航線主要用於運輸藥品及快遞，以長洲及南丫島兩個離島地區為試點，再計劃將無人機服務逐步拓展。



圖為2025年3月20日，低空經濟「監管沙盒」啟動禮上展示豐翼無人機。針對離島基礎交通設施限制、配送時效差的痛點，豐翼無人機特別選定使用作業靈活的機型，提供快速、靈活的配送。（順豐香港提供圖片）

順豐香港指出，旗下豐翼申請的3條航線，分別為「數碼港—長洲醫院」、「數碼港—南丫島」、「長洲醫院—南丫島」。現時市民只能以渡輪前往長洲、南丫島等離島地區，物流運輸方式偏向單一。引入無人機之後，預計可大幅縮短運輸時間。

隨時配送不受渡輪班次規限 運輸時間縮短

以「數碼港—長洲醫院」航線為例，現有渡輪是30分鐘一班，每次航程為68分鐘。使用無人機物流後，不僅可隨時進行配送，緊急情況下3分鐘內便可以起飛；飛行時間更只需24分鐘即可送達。隨著營運成熟，後續配送時間還可再縮短30%以上，大大提升離島區的物流便利性。

圖為2025年3月20日，順豐速運港澳地區負責人岑子良（左三）、順豐香港首席技術官劉智宏（右三）、豐翼科技副總裁陸再政（右二），出席低空經濟「監管沙盒」啟動禮。（順豐香港提供圖片）

機型支持拋投等配送方式 升降不受地形限制

針對離島基礎交通設施限制、配送時效差的痛點，豐翼特別選定使用作業靈活的無人機機型「方舟20」。「方舟20」是一款帶有升力機翼結構的多旋翼物流無人機，可不受地形限制垂直起降，且採用開放式機身設計，支持索降、拋投等非接觸配送方式，也可以降落在地面進行貨物裝卸，可在城市、山地、高原、海島等地形安全作業。

擬逐步拓展服務至離島以外 在全港設10升降點

豐翼將利用「方舟20」無人機，配送藥物及其它物品至離島地區為試點，再計劃逐步將服務拓展至廣泛離島地區、離島以外的香港各地區，最終實現跨境物流運輸至大灣區主要城巿。豐翼將於全港設置10個起降點，並配合順豐香港的龐大地面派送網絡，讓無人機服務延伸至香港廣泛地區。

在周四的啟動儀式上，順豐向行政長官李家超、運輸及物流局局長陳美寶，以及民航處處長廖志勇等一眾官員、展示及介紹由豐翼自主研發的無人機，既可運送醫療用品至偏遠的離島地區，也可用於跨境貨物配送。

「監管沙盒」今日於科大舉行啟動禮，展示13個獲批試點項目及2個與低空經濟相關的計劃。特首李家超（左四）、運輸及物流局局長陳美寶（左五)、立法會議員葛珮帆(左六)出席典禮。（盧翊銘攝）

已全國飛行逾117萬架次 率先在大灣區常態化運營

豐翼為國內首家獲得民用無人駕駛航空器運營合格證的企業，2015年起研發物流無人機，2017年在江西贛州開展鄉村運營試點，2020年在武漢、深圳運營，2023年率先在大灣區進行大規模常態化運營。

順豐速運港澳地區負責人岑子良稱，豐翼無人機累計飛行里程已超過615萬公里，累計在全國飛行117萬餘架次，運輸貨物超739萬件，建立了完善的安全體系。他表示，香港低空經濟「監管沙盒」項目，是推動城市智能化、解決物流痛點、增強應急能力、促進區域合作的重要舉措。