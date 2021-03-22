公大黃玉山指國情教育不足 任內歷傘運、反修例有感社會出了毛病

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-22 17:38

香港公開大學校長黃玉山即將退休，今日（22日）舉行傳媒茶聚，席上屢次被問及國安教育議題。黃透露，暫時未有官員聯絡他，討論相關問題，但認為過去本港國情教育不足。 任內經歷多件社會事件，他認為不能單單說教育有問題，形容是整個社會出了「毛病」，又指年輕人關心社會沒問題，惟不應觸及違法底線。

香港公開大學校長黃玉山即將退休，今日（22日）舉行傳媒茶聚。（余俊亮攝）

暫未有官員聯絡討論推行國安教育

黃玉山表示，目前未有官員聯絡他，討論在大學推行國安教育，但認為過去本港國情教育工作不足，直言青年了解國家發展是「理所當然」，亦不等於政治化，香港無容置疑是中國的一部分。至於大學會如何落實、推行，則留待公大管理層商討。

不能單教育出問題 但教育非「無辜」

任內經歷過雨傘運動、反修例事件，被問及會否認同是教育出了問題，他認為是社會出了「毛病」，不能單說教育出了問題，惟教育亦非「無辜」，而是應整體要去想如何改善，令青年可健康成長。

人大去年通過港區國安法，他認為無損學術自由。（余俊亮攝）

人大去年通過港區國安法，他認為無損學術自由，又指國際上的排名亦是依觀感而定。他認為，年輕人關心社會、表達意見並沒有問題，但不應觸及違法、破壞社會安寧的底線，而學校從事教育工作，一定關心學生。

除了公大校長身份，其作為港區人大代表，亦備受關注。近日被委任為研資會主席，有外界質疑會否「染紅」，他認為說法眼光狹窄，相信自己獲委任的原因，是過去一直在學術界的工作。

對於過去7年在任表現，他認為難以自行評分，但任內落實了不少建設，沒有任何遺憾。（余俊亮攝）

回顧過去7年在公大：「盡力做好佢」

對於過去7年在任表現，他認為難以自行評分，但強調一直努力處理學校事務，「盡力做好佢」，形容過去日子值得懷念，任內落實了不少建設，沒有任何遺憾，惟認為有三大範疇可做得更好，包括提升公大教學水平、肇慶分校發展及爭取政府資助。

另外，香港公開大學改名一事引起各界熱議，黃改名的目的是改變外界對大學只提供遙距課程的誤解，然而難以滿足所有人意見，目前建議更名的「香港都會大學」已多次諮詢師生，「人人都鍾意係無可能」，期望最快9月新學年可應用。