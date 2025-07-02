美國罐頭生產商地捫食品（Del Monte Foods）申請破產。香港的業務由Del Monte Asia Pte Ltd 所負責，Del Monte Asia表示，與美國公司於1990年開始已經分開獨立運營，包括財政情況，故美國地捫破產與亞洲地捫公司無關。



地捫亞洲私人有限公司的總部位於新加坡，由日本龜甲萬公司(萬字醬油) 擁有100％的股份，以及永久商標和銷售權。



美國水果罐頭生產商Del Monte Foods（地捫食品）的標誌（公司網站）

據彭博報道，申請破產美國罐頭生產商地捫食品（Del Monte Foods）與貸款人達成重組支持協議，並開始自願性的破產程序以執行協議條款，該公司在聲明中表示。公司已從某些現有貸款人獲得9.125億美元的債務人持有融資承諾，其中包括1.65億美元的新資金。據報地捫食品某些非美國子公司並不包含在破產程序中，將繼續正常經營。

地捫產品如罐頭菠蘿、玉米粒等，早已是許多在香港家庭廚房的常備。(資料圖片)

地捫亞洲由日本龜甲萬持有100％股份

地捫亞洲香港總代理領盛國際回覆查詢時表示，申請破產的是美國Del Monte Foods，而香港的業務是由Del Monte Asia Pte Ltd. 所負責，兩間公司於1990年開始已經分開獨立運營，包括財政情況，故美國地捫破產與亞洲地捫公司無關。

公司指地捫亞洲私人有限公司的總部位於新加坡，由日本龜甲萬公司(萬字醬油) 擁有100％的股份，以及永久商標和銷售權。

地捫香港產品線與美國產品線無關。(資料圖片)

另外,香港地捫銷售產品與美國地捫不同，而生產線在泰國和中國的生產基地，因此領盛國際有限公司回應稱，目前香港的供貨源穩定，經營不會受美國母公司重組或否而影響。