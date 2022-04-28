番茄醬檢測｜20款逾6成高糖高鈉　最高鈉較最低差5千倍地捫最多糖

番茄醬（茄汁）常用於烹調酸甜菜式，或為三文治、意粉、薯條等食物添味。番茄內的茄紅素有抗氧化和抗癌之效，加熱過後會釋出更多茄紅素。雖說番茄有益，但我們從市面常見的20款番茄醬進行檢測，逾6成屬高糖高鈉，多吃或會墮入健康陷阱，需控制體重及患高血壓的人士宜多加留意。

攝影：余曉彤



隨機抽檢17個品牌20款市售的番茄醬（茄汁），逾6成屬高糖高鈉，多吃或會墮入健康陷阱。

逾6成番茄醬高鈉 李錦記每湯匙約0.5克鹽

記者隨機抽檢17個品牌20款市售的番茄醬（茄汁），比較當中的鈉含量及糖分，以每100克作比較。據食安中心指引，每100克食物含超過600毫克鈉（1.5克鹽）則屬於高鈉食物；而世界衞生組織建議成人每日應攝入少於2000毫克鈉，即1平茶匙約5克的鹽。長期攝取高鈉食物，易令身體水分滯留導致水腫，增加血液循環的負荷，長遠令血壓升高引致高血壓，誘發冠心病或心臟病等風險。

20款市售的番茄醬（茄汁），鈉含量最高及最低的一款，兩者相距近5000倍。

在20款樣本中，鈉含量最高是「李錦記番茄醬」，每100克含鈉質1380毫克；鈉含量最低是「NATURATA有機番茄汁」，每100克含鈉質0.24毫克，兩者相差逾5千倍。當然，大部分不會一次進食100克的番茄醬，若以每15克（1湯匙）為食用分量，進食15克「李錦記番茄醬」便攝取了207毫克鈉質，佔每日建議糖分攝取量約10%。

若以每15克（1湯匙）為食用份量計算，進食15克「李錦記番茄醬」便攝取了207毫克鈉質。（資料圖片）

逾8成番茄醬高糖 地捫菠蘿番茄汁每湯匙約1粒方糖

據食安中心指引，每100克含超過15克糖即屬高糖食物；而世衞建議一般成年人以每日攝取2,000千卡為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（即約10粒方糖），游離糖包括天然存在於蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁中的糖分。攝取過量糖分，不止增加蛀牙機會，同時構成致胖風險，肥胖容易誘發心臟病、中風、高血壓及糖尿病等症狀。

網上有人將享氏茄汁的糖含量實體化，從圖片可見糖分佔整支茄汁的1/3。（網上圖片）

在20款樣本中，發現逾8成番茄醬屬高糖食物，其中「地捫菠蘿番茄汁」含糖量是眾多樣本中最高，每100克含26.9克糖分（約5.3粒方糖） ；再比較檢視樣本中含糖量最低的一款「享氏減糖番茄醬」，每100克含6.25克糖分（約1.25粒方糖） ，差距4.3倍。假設以每15克（1湯匙）為食用分量，進食15克「地捫菠蘿番茄汁」便攝取了4克糖分，接近1粒方糖。

請按圖看20款茄汁的熱量、鈉含量及糖分（由鈉含量最高至最低排列）：

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3款最低鈉含量的番茄醬（茄汁）分別是︰

Mr. Organic有機純素番茄汁$46，每100克含鈉質2.1毫克。

TOPVALU番茄汁$14.9，每100克含鈉質1.7毫克。

NATURATA有機番茄汁$45.9，每100克含鈉質0.24毫克。



3款最低糖含量的番茄醬（茄汁）分別是︰

Red Duck有機茄汁$55，每100克含糖分13.2克。

KAGOME鹽糖卡路里減半番茄醬$24.9，每100克含糖分9.5克。

享氏減糖番茄醬$23.9，每100克含糖分6.25克。



成年人每日可攝取多少鈉質？ 世衞建議成人每日應攝入少於2000毫克鈉，即1平茶匙約5克的鹽。 成年人每日可攝取多少糖分？ 世衞建議一般成人以每日攝取2,000千卡為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（即約10粒方糖），游離糖包括天然存在於蜂蜜、糖漿、果汁和濃縮果汁中的糖分。 市售屬高糖高鈉的番茄醬有？ 李錦記番茄醬、 KAGOME番茄醬、 佳之選番茄醬...

資料參考：食物安全中心《鈉：事實與迷思》、食物安全中心《營之訊》