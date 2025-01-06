工展會今閉幕市民趕掃貨　商戶買一送一促銷　廠商會料銷售額10億

為期近一個月的工展會將在今晚（6日）8時結束，會場將於晚上7時停止入場。工展會會場在下午時分人頭湧湧，不少市民趕在最後階段掃平貨。有商戶在展期最後一日，推出買一送一優惠吸引顧客及清貨，期望整個展期的生意額較往年上升5至10%；亦有市民被攤檔的清貨優惠吸引，花費3,000元在場內購物。



廠商會會長盧金榮總結表示，今屆人流不錯，預計整體入場有130萬人次，但消費力度不及往年，估計整體銷售額約為10億元。



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今（6日）是本屆工展會展展期的最後一天，不少商品都劈價出售。下午2時許，工展會會場人頭湧湧，擠滿了在最後階段前來掃貨的市民，不少市民將戰利品放在行李箱內，另㩦「一抽二掕」離場。來到展期最後一日，不少商戶都有提供如買一送一等的折扣優惠，務求清走店內存貨。

攤檔鈞泰負責人羅小姐對今年的生意額表示滿意，期望整個展期的生意額較往年上升5至10%。（鄭子峰攝）

攤檔「鈞泰」主售糧食海味，負責人羅小姐對今年的生意額表示滿意，期望整個展期的生意額較往年上升5至10%。她說，攤檔今日石斛等產品有買一送一優惠；該產品原售299元一盒，但現時已優惠價300元出售兩盒。

羅小姐認為，現時香港的市道差，影響市民消費意欲，「一嚟北上消費嘅人多，二嚟今日嚟嘅人都係諗住執平貨」，故提供買一送一優惠，期望吸引顧客消費。她續指，留意到今年大手購入產品備貨的顧客較往年少，又認為不論是內地旅客或是本地人都已習慣網上消費模式，以致工展會人流較以往少。

肉展銷商美亞，負責人許先生對生意額表示樂觀，有信心生意額較往年上升30%。（鄭子峰攝）

另一攤檔、主售凍肉的「美亞」，負責人許先生同樣對生意額表示樂觀，有信心生意額較往年上升30%。許先生說，店舖已批發價出售商品，一包約1公斤的凍肉只售100元至200元，認為此售價能成功吸引到顧客。他又認為，今年工展會的人流較往年多，進場人士的消費意欲亦較往年強，「舊年接近啱啱完咗肺炎，個個都勒緊褲頭咁樣，但呢加個個都願意使錢咗 」。

許先生指，攤檔的顧客以本地客為主，內地客只佔約兩至三成，又指到工展會的內地遊客一般不會消費很多。談及銷情，他稱，有客人一次過在店內花費約二至三千元購買肉類產品，有信心於今天內清走店內所有存貨。

居於馬鞍山的湯小姐於今個展期內第三次來到工展會，她今天花費約3000元購買罐頭鮑魚、麵、蠔豉等產品，作送禮用途及自用。（鄭子峰攝）

居於馬鞍山的湯小姐於今個展期內第三次來到工展會。湯小姐今天11時許來到會場，花費約3000元購買罐頭鮑魚、麵、蠔豉等產品，作送禮用途及自用。她稱，今年工展會的產品價格較往年高，以罐頭鮑魚為例，價格較上年高約10%，因此前兩次來到會場只花費數百元購物；但她笑言，今天的商品大多有減價，故買得較多，打算下年再來工展會消費。

居於於葵青區的羅太和女兒於上午11時許來到會場，花費逾千元購買牛仔粒、帶子、臘腸等產品，認為價格不算太便宜。（鄭子峰攝）

另一位市民，居於於葵青區的羅太於今個展期內首次來到工展會。羅太和女兒於上午11時許來到會場，花費逾千元購買牛仔粒、帶子、臘腸等產品，認為價錢不算太便宜，「啲嘢唔算太平，但諗住過到嚟買啲嘢」。羅太說，上個展期亦有到工展會消費，花費1000多元購買類似產品，指「有啲興趣行下，啱就買啲啫」。

廠商會會長盧金榮指，今年工展會入場人數達130萬人次，與去年相若。（資料圖片／黃浩謙攝）

廠商會會長盧金榮總結工展會指，雖然不少市民北上消費，但工展會展期長達24日，入場人數未受太大影響，達130萬人次，與去年相若，符合預期。

不過，盧金榮指市民的消費模式自疫情後有所轉變，不像以前甚麼都會買，人均消費不及往年，但整體市民在場內逗留時間長了，因此仍有信心達到預期的10億元整體銷售額。

廠商會副會長施榮恆表示，不少展商都反映，入場的內地遊客有所增加。（資料圖片／盧翊銘攝）

工展會今年向自由行旅客派發免費門券，並首次推出銀髮優惠。廠商會副會長施榮恆表示，不少展商都反映，入場的內地遊客有所增加，有展商估計內地遊客的整體消費額增長了35%；銀髮消費方面，據統計長者卡有額外多5%的消費額。

施榮恆又指，今年增設的「Chill飲Chill食區」，設有酒吧及音樂表演，多了年輕市民留在場內聽歌及飲食。廠商會計劃明年工展會再擴大「Chill飲Chill食區」，以吸引遊客和年輕人參加。