警司陸振中危駕襲擊罪成　控方求判阻嚇性刑罰　官先取報告再決定

警司陸振中涉危駕，及非禮和襲擊下屬，經審訊後上月在區域法院只被裁定危駕及襲擊等4罪成，原訂今（3日）於區域法院判刑，控方呈上案例，就被告身為警務人員犯案，認為應判處阻嚇性刑罰，辯方即反駁指，阻嚇性刑罰與被告警員身份無必然性，又呈上33封求情信，指被告人品正面，勞官也認同陸給法庭良好的印象，遂把案件押後至本年8月12日判刑，為陸索取被告的社會服務令報告，惟勞官強調，索取報告並不代表必然判處社會服務令。



被告陸振中（45歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被裁定1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪成，指他於2022年7月15日，在粉嶺牽晴間一樓停車場危險駕駛，襲擊女督察X，及男督察蔡文浩和賴文顯。

警司陸振中向法庭呈上33封求情信，均指陸人品正面。(陳蓉攝)

辯方指被陸咬傷中指的督察蔡文浩，事發後的表現比之前更出色。(朱棨新攝)

控方認為警員犯案應判阻嚇刑罰

控方呈交案例指，被告身為警務人員犯案，應判處阻嚇性刑罰，惟辯方反駁指，阻嚇性刑罰與被告的警務人員的身份並無必然性。

辯方指陸及遇襲警事後表現更出色

辯方引用遇襲督察蔡文浩的周年表現評核報告，指案發後，蔡的工作表現比以往更好，被評為「Outstanding」的評級。辯方續呈上33封求情信指，信中形容被告人品正面，年青時已有服務社會的志向，如做義工及捐血，反映被告非在案發後才開始改變，且陸於案發後的工作表現比以往更好。勞官亦同意，陸有給予法庭良好的印象。

被告身體抱恙要作體檢

辯方指，被告身體抱恙，腸胃均須抽取組織化驗，稍後亦要進行不同部位的身體檢查，惟現時對其身體狀況仍未有清晰明確的結論。

勞官聽畢辯方陳詞後，遂把案件押後至本年8月12日判刑，以索取被告的社會服務令報告，惟法官強調，索取報告並不代表必然判處社會服務令。

3督察見被告喝酒後阻其開車

案情指，2022年7月15日，陸、X、督察蔡文浩及賴文顯等人到粉嶺一酒家晚宴，以歡送即將即將調職的黃總督察。席間被告喝了十多杯啤酒，離開時有明顯醉意，仍堅持要駕車，女督察X及兩名男督察跟被告到停車場，嘗試阻止被告開車，惟被告多次嘗試關門，造成X多處瘀傷，混亂更曾在車門打開下開車。

蔡被咬傷中指致指甲斷裂

眾人阻止被告繼續開車時，被告突然打蔡的臉，又捉住蔡的手放入口並咬傷的蔡的右中指，令蔡指甲斷裂，流血不止。被告其後再開車，並撞到兩部車及案發停車場入口的閘機才停下。

案件編號：DCCC137/2025