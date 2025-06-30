為阻警司陸振中危駕遭咬傷手指　時任男督察入稟索償

時任警務督察聲稱為阻上級警司陸振中危險駕駛，聲稱遭陸咬傷中指受傷。陸就相關事件，上月在區域法院被裁定1項危險駕駛及1項襲擊致造成身體傷害罪成，案中事主上周五（27日）入稟區域法院，就事件向陸索償。



原告蔡文浩，事發時是一名警務督察，被告為警司陸振中。入稟狀指，原告就2022 年 7 月 15 日在新界粉嶺牽晴間停車場 1 樓被陸振中襲擊，引致的人身傷害、損失及損害，向其追討賠償。

被告陸振中早前在區院被裁定危駕及襲擊等罪成。(陳蓉攝)

督察蔡文浩曾供稱遭被告陸振中咬傷中指。(朱棨新攝)

阻陸開車被咬傷中指

早前審訊透露，當日原告與陸等多名同僚，到粉嶺一酒家歡送一名總督察，陸被指喝酒後仍堅持駕車，原告等人合力在停車場想阻止陸開車時，原告稱遭陸咬傷中指受傷。

案件編號：DCPI2345/2025