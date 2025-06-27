周杰倫演唱會開騷｜內地粉絲嘆難搶飛　豪花$8700買貴逾3倍黃牛票

《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會 2025 香港站》今日（27日）起一連三日在啟德體育園啟德主場館舉行，吸引大批粉絲到場支持，有不少是專程來港「睇騷」的內地粉絲，當中有人留港「睇足」三場支持偶像演出，亦有內地粉絲嘆難搶飛，原價1,880元的門票，竟願意花費8,000元人民幣（折合約8,700港元）搶購黃牛票，較原價足足貴了超過3倍。



周杰倫演唱會香港站今日（27日）起一連三日於啟德運動場主場館舉行，不少觀眾跟場外「打卡」留念。（李慧熒攝）

今日（27日）為台灣天王歌手周杰倫演唱會香港站的首場演出，晚上7時開騷。由下午4時起觀眾可進行安檢，下午5時起可正式入場。現場所見，下午3時半起已有觀眾到體育館場外排隊準備安檢。臨近開騷，愈來愈多觀眾準備入場，等候安檢人龍愈來愈長，亦有不少觀眾在安檢時需到場外把違禁品放置在場外的儲物架上，包括大量長傘、水樽、即棄膠樽及可重用水樽。

大量市民帶同長傘到場欣賞演出，但因場館限制，只能把長傘和水樽放到場外儲物架上。（李慧熒攝）

留港3日看演唱會 消費無預算 但暫時零消費

其中來自廣東的小潘稱，今次專程來港會連續3日都捧場支持偶像會周杰倫，所以會留在香港過夜，方便晚上看演唱會。他表示，酒店住宿花費約3,000元，但除欣賞演唱會外，暫未有任何在港旅遊的消費。在問及在港消費的預算時，他指沒有預算，「最重要的是自己開心」。

臨近演唱會開場時間，到主場館欣賞演出的人流逐漸變多。（李慧熒攝）

內地粉絲嘆難撲飛 貴3倍價格買黃牛票

另有不少內地粉絲表示，今次的演唱會門票很難搶購，深圳粉絲張小姐說其手中一張原價1,880元門票，便是花費高達8,000元人民幣（折合約8,700港元）向「黃牛黨」購買，價格足足貴了超過3倍。張小姐稱不想光顧黃牛票，但她在不同階段的公開售票中，都未能搶到門票，只能購買黃牛票。

同樣從深圳到港欣賞演唱會的趙小姐和舒小姐，亦從黃牛手上購買門票，原價為1,680港幣的門票，她們以4,000元人民幣一張的價格購入。她們亦在周邊店舖購買近400元的周邊商品，同樣指在港消費沒有限制，以開心為首要條件。

另有三位居住深圳的粉絲均表示不會留港過夜，在表演結束後便會即晚過關返回深圳，指園方有安排跨境巴士服務以及有不同公共交通可到各口岸，十分方便。