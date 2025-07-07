唐代展｜298套文物免費睇　茶聖陸羽三彩茶具模型、唐朝小麥點心

發展局聯同國家文物局主辦的「唐風萬里：多元交融開放的盛世」唐代專題展覽，於上月28日起，在九龍公園香港文物探知館舉行，公眾可免費入場。展覽有298套展品，呈現唐朝多元共融的時代精神，包括重現中國「茶聖」陸羽煮茶形象的三彩茶具模型、有逾千年歷史的「唐代小麥餅乾」。



展品另有29套香港出土的唐代文物，如在赤鱲角深灣村出土的「乾元重寳銅錢」、「長沙窰釉瓷片」；有兩幅畫作則限時展出至8月27日。新任發展局文物保育專員梁子棋表示，本港發掘了數以萬計的唐代文物，顯示香港自唐代以來已是重要的海上貿易節點。



「唐風萬里：多元交融開放的盛世」唐代專題展覽於九龍公園香港文物探知館舉行，展期由2025年6月28日至12月31日。（吳焜曜攝）

八單元展出298件唐代文物 展期至12月31日

今次展覽於上月28日至12月31日，在九龍公園香港文物探知館舉行。展覽匯聚內地10個省份、直轄市及自治區的28間文博機構，包括天津博物館、洛陽博物館、陝西歷史博物館等，和發展局古物古蹟辦事處收藏的文物。展出包括49套一級文物，更有29套香港出土的唐代文物，合共298套展品，展示唐代在文化、貿易、宗教交流融合的風貌，和香港在唐代海上貿易的角色。

展覽分為八個單元，包括「走近大唐」、「營建都城」、「樂居長安」、「海納百川」、「文人世界」、「技臻於美」、「長安西望」和「揚帆出海」。

2015年在河南出土的「三彩茶具及坐墊模型」。（吳焜曜攝）

展「茶聖」陸羽三彩茶具模型 逾千年歷史唐代小麥餅乾

最為精彩的單元莫過為「樂居長安」，展示了唐代人民的習俗風尚，例如飲茶、飲食、女性時尚、音樂、舞蹈、運動經濟等。當中，「三彩茶具及坐俑模型」展示中國「茶聖」陸羽煮茶形象的三彩器，反映《茶經》記載唐代茶事中，從碾茶、煮茶、分茶到飲茶的過程。

另外更展示「小麥點心」，在新疆一個唐朝墓葬群出土，是展覽中唯一含有可食用成分的展品，距今已有逾千年歷史。

1972年新疆出土的「小麥點心（四件）」，由小麥製成，距今已逾1000年歷史（吳焜曜攝）

29套香港出土唐代文物

而「揚帆出海」展示了29套香港出土的唐代文物。廣州是唐代嶺南的政治、經濟及文化中心，也是海上絲綢之路的重要貿易港口。商舶往來廣州一定會經過香港水域。香港出土的唐代文物印證了香港作為唐代海上絲綢之路的歷史節點。

15號展品（左上一）是1979年，在赤鱲角深灣村出土的「乾元重寳銅錢」，是中國首枚錢文稱為「重寳」的制錢。（吳焜曜攝）

當中，展示了1979年在赤鱲角深灣村出土的「乾元重寳銅錢」。「乾元重寳銅錢」是安史之亂時，為解決財政危機，唐肅宗在乾元元年（760年）鑄造的體形較大的錢，是中國首枚錢文稱為「重寳」的制錢。

圖為1979年至1991年間，在赤鱲角深灣村出土四塊的「長沙窰釉瓷片」。（吳焜曜攝）

另外亦展示了1979年至1991年間，在赤鱲角深灣村出土四塊的「長沙窰釉瓷片」。據唐代「廣州通海夷道」記載，海舶從廣州出發後，第一站就是香港屯門山。

而香港考古中，亦曾發現有不少唐代外銷陶瓷碎片，其中不少是在赤鱲角深灣村發現的唐代湖南長沙窰瓷片的碎片。

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兩畫作限時展出至8月27日

雖然展覽開放至12月31日，不過有兩幅畫作只會展出2個月到8月27日，之後便要收起「休養」，包括《明皇擊球圖卷》，為宋人描繪唐玄宗李隆基和妃嬪騎馬擊球情景的，和《春夜宴桃李園序》立軸，展現唐代文人風雅生活的緙絲李白。若市民想先睹爲快，便要及早安排。

位於「文人世界」的「緙絲李白《春夜宴桃李園序》立軸」只會展出到8月27日，想先睹爲快就要及早安排了。（吳焜曜攝）

文物保育專員梁子棋見記者稱，香港自唐代已是重要海上貿易節點。（吳焜曜攝）

文物保育專員梁子棋：香港自唐代已是重要海上貿易節點

發展局文物保育專員梁子棋向記者介紹展覽，他表示，選擇唐代作為展覽主題，是由於唐代是中國最繁榮昌盛的時代，本港發掘了數以萬計的唐代文物，顯示香港自唐代以來已是重要的海上貿易節點。

今年2月上任的文物保育專員梁子棋。（吳焜曜攝）

梁子棋說，展覽中有一些官員像，是外族成員，顯示唐代非常開放，容許外族做政府官員。他又説，展覽設有粵語、普通話及英語三語導賞團，歡迎世界各地遊客參觀。

八大展區一覽（吳焜曜製圖；古物古蹟辦事處資料）

「唐風萬里：多元交融開放的盛世」唐代專題展覽

展期：2025年6月28日（六）至12月31日（三）

地點：九龍公園香港文物探知館（近尖沙咀地鐵站A1出口）

開放時間：星期一至三、五：上午10時至下午6時

星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上7時

聖誕前夕：上午10時至下午5時

逢星期四（公眾假期除外）休館

費用：免費入場