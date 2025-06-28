七一｜唐代重要文物展周六起有得睇　展示香港出土唐代兵器銅錢等

由發展局和國家文物局合辦的「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽周五（27日）舉行開幕禮，周六（28日）起於香港文物探知館展出內地及香港出土的唐代重要文物，並介紹香港在海上絲綢之路的重要角色。



展覽亦展出於香港大嶼山赤鱲角、東涌和䃟頭出土的重要唐代文物，包括陶瓷器、鐵兵器、開元通寶和乾元重寶銅錢等，以闡釋香港在海上絲綢之路的角色。



「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽周五（27日）於香港文物探知館舉行開幕禮。發展局局長甯漢豪（左二）、中聯辦秘書長王松苗（左三）及國家文物局副局長喬雲飛（右一）參觀展覽。(政府新聞處圖片)

「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽周五（27日）於香港文物探知館舉行開幕禮。圖示宋人《明皇擊球圖卷》描繪唐玄宗（明皇）李隆基和妃嬪騎馬擊球情景。(政府新聞處圖片)

「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽周五（27日）於香港文物探知館舉行開幕禮。圖示緙絲李白《春夜宴桃李園序》立軸，展現唐代文人風雅生活。(政府新聞處圖片)

「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽周五（27日）於香港文物探知館舉行開幕禮。圖示被納入第一批國家珍貴古籍名錄的卜天壽抄《論語鄭玄注》。(政府新聞處圖片)

發展局表示，展覽分為八個單元：唐代行政管治、長安城規劃、人民生活、宗教思想、文人風雅、工藝技術、陸上與海上絲綢之路的繁盛景象，及香港作為唐代海上絲綢之路節點的角色，展出來自內地十個省份、自治區及直轄市28家文博機構的269件／套重要藏品（其中49件／套為一級文物）及29件／套香港出土的唐代重要文物。

展覽由周六至12月31日於九龍公園香港文物探知館舉行，免費入場。

「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽周五（27日）於香港文物探知館舉行開幕禮。圖示重現「茶聖」陸羽形象的三彩茶具及坐俑模型。(政府新聞處圖片)

「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽周五（27日）於香港文物探知館舉行開幕禮。圖示極具異域風情的彩繪黑人舞俑。(政府新聞處圖片)

重點展品包括兩幅畫作，分別為宋人描繪唐玄宗（明皇）李隆基和妃嬪騎馬擊球情景的《明皇擊球圖卷》，以及展現唐代文人風雅生活的緙絲李白《春夜宴桃李園序》立軸，這兩件展品僅於首兩個月（6月28日至8月27日）展出。

其他重點展品包括重現「茶聖」陸羽形象的三彩茶具及坐俑模型、以薄金片鏤空鏨刻而成的金櫛頭飾、極具異域風情的彩繪黑人舞俑、被納入第一批國家珍貴古籍名錄的卜天壽抄《論語鄭玄注》、投龍祭祀儀式使用的法器赤金走龍等，將會在整個展期內展出。

「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽周五（27日）於香港文物探知館舉行開幕禮。圖示投龍祭祀儀式使用的法器赤金走龍。(政府新聞處圖片)

「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽周五（27日）於香港文物探知館舉行開幕禮。圖示以薄金片鏤空鏨刻而成的金櫛頭飾。(政府新聞處圖片)

覽亦展出於香港大嶼山赤鱲角、東涌和䃟頭出土的重要唐代文物，包括陶瓷器、鐵兵器、銅帶飾、銀髮釵、琉璃指環、切角碎白銀塊、開元通寶和乾元重寶銅錢等，以闡釋香港在海上絲綢之路的角色。

「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽周五（27日）於香港文物探知館舉行開幕禮。圖示在香港大嶼山䃟頭出土「萬歲、端州」銘碎銀塊。(政府新聞處圖片)

「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽周五（27日）於香港文物探知館舉行開幕禮。圖示在香港大嶼山赤鱲角深灣村出土的長沙窰釉瓷片，上有異域人像。(政府新聞處圖片)

發展局局長甯漢豪在開幕禮致辭時表示，這次展覽是香港回歸祖國28周年慶祝活動之一，亦是發展局與國家文物局在2022年簽署《關於深化文化遺產領域交流與合作的框架協議書》後，規格最高、規模最大、文物展品數量最多的合辦展覽，標誌着雙方合作邁向更高台階。她指香港是中外文化藝術交流中心，殷切期待展覽可以把巍巍唐風展現給香港市民，以及來自萬里各地的朋友。

出席開幕典禮的其他主禮嘉賓包括國家文物局副局長喬雲飛、中聯辦秘書長王松苗、發展局常任秘書長（工務）劉俊傑、中國文物交流中心主任譚平、古物諮詢委員會主席許焯權教授和保育歷史建築諮詢委員會主席蘇彰德。