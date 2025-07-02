七月精選七大展覽！港台黑膠展、趙無極黎譜大師作、維港霓虹燈塔

【展覽/藝術】七月夏日熱辣辣，太陽眼鏡同小風扇都變成出街標配，走在街上感覺自己就快變成一條熱溶的雪條。最好的消暑活動除了躲在室內歎冷氣，當然就是走進展廳，享受一趟文化深度遊。



這次我們精選七個七月展覽，無論你是黑膠迷、動漫英雄粉、攝影愛好者，還是只想在煩囂都市中尋找片刻寧靜的文青，總有一個展覽能正中你心。



港台「香港唱片足印展」

港台「香港唱片足印展」展覽現場（RTHK）

地點： 沙田新城市廣場一期 L1 羅馬圓型獻技場

日期： 即日至 2025 年 7 月 9 日



港台「香港唱片足印展」展出逾百張橫跨30至90年代黑膠（RTHK）

對廣東歌有份情意結？那麼香港電台舉辦的「香港唱片足印展」絕對是你今個七月必訪之地。這次展覽誠意十足，首次公開電台珍藏「壓箱寶」，展出逾百張橫跨30至90年代黑膠，當中更有極罕見的30年代蟲膠唱片及電台專用「白版碟」。

最有趣的是，展覽大玩科技融合，你可以透過AI技術，看到經典唱片封套上歌手「開口」唱歌；更可以走到「AI唱片封套照相機」前，化身黑膠唱片主角，打造獨一無二個人專屬唱片封面。加上現場Busking演出和音樂講座，絕對是音樂迷夏日天堂。

Villepin畫廊《穹蒼之下：心棲象內》

《穹蒼之下：心棲象內》展覽現場（Villepin）

地點： 維爾潘畫廊（中環荷李活道53-55號）

日期： 即日起至2025年8月



在這個資訊爆炸時代，藝術如何成為我們的避風港？Villepin畫廊最新聯展《穹蒼之下：心棲象內》就圍繞這個命題展開，展覽匯聚了四位亞洲藝術大師作品，分別是趙無極、費南度·索培爾（Fernando Zóbel）、黎譜（Le Pho）與姜明姬（Myonghi Kang）。

《穹蒼之下：心棲象內》展覽現場（Villepin）

Villepin畫廊向來每次辦展，都會將中環三層建築內部重新裝修，打造成獨一無二展覽空間，這次展覽同樣如是。一樓是姜明姬層層疊疊的大地畫作。

拾級而上，是越南畫家黎譜在香港首個展覽，標誌性的絲綢畫上，花園與仕女溫柔靜謐。

頂層則有索培爾精準優雅線條，與趙無極抽象畫作對話。畫廊更設有私人休息與圖書空間，你甚至可以點一杯以黎譜作品為靈感的雞尾酒，慢慢遊走於藝術世界。

PMQ元創方「霓雄」

地點： PMQ 元創方 Courtyard & Marketplace

日期： 即日至 2025 年 7 月 7 日



全新展覽「霓雄」將香港標誌性霓虹文化，與超級英雄主題破天荒結合。展覽由本地新晉藝術家盧浩天（Jerry），與他擁有逾66年經驗的霓虹燈大師外祖父黃健華師傅攜手創作，充滿傳承溫度。

你可以模仿英雄在《Superhero Landing》前擺出招牌落地姿勢，感受腳下霓虹「裂痕」的視覺衝擊；或是在《The Luminous》前像《龍珠》主角一樣「爆氣」。展覽壓軸之作是動畫短片《Neon Waltz》，講述黃師傅親手點亮旺角街頭的霓虹歲月。

海港城「燈塔」

「藝術．科技」展覽 3.0 「燈塔」 （香港藝術發展局）

日期：即日至2025年7⽉13⽇

地點：尖沙咀海港城海運觀點



另一個想介紹的展覽，同樣與霓虹燈有關。媒體藝術家林欣傑將一座霓虹燈塔，豎立在維多利亞港岸邊。最特別是當觀眾拿起岸邊電話筒，便能聽見由維港海浪實時譜寫的樂章，感受城市與大海的脈搏。

創作靈感源自本地作家舒巷城燈塔意象，勾勒出香港作為港口城市的歷史記憶。閃爍霓虹、海浪規律拍岸節奏，訴說著這座城市的記憶與希望。展覽期間還有免費音樂會、紀錄片放映及導賞團等活動，有興趣的讀者可留意官方資訊。

太古廣場「昔日中西區照片展」

太古廣場「昔日中西區照片展」

地點： 金鐘太古廣場 L1 層 Park Court

日期： 即日至 2025年 7月7日



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想知道沒有摩天大廈的皇后大道中是何模樣？想看看1940年代人力車隊？為慶祝香港特區成立二十八周年，中西區民政事務處舉辦的「昔日中西區照片展」，展出逾九十張珍貴舊照，最早一張攝於1905年，帶你穿越百年，回到香港發展起點。從1959年上環燈籠廠匠人，到1976年香港藝術節綵排，以及到不同年代維港景致，每一張照片都充滿溫度。

M+「廣東摩登」

M+「廣東摩登」展覽現場（M+）

地點： M+博物館 地下大堂展廳

日期：即日至 2025年10月5日



想來一場更深度藝術體驗？M+年度特展「廣東摩登」就很適合你。展覽格局宏大，全面梳理了二十世紀廣東及香港在中國現代藝術史上關鍵地位，匯集逾200件作品，不少更是首次公開展出。

你可以看到高劍父、關山月等嶺南畫派大師革新之作，也能欣賞到黃新波、李樺等版畫家充滿社會關懷的作品。展覽深刻呈現了藝術家們如何利用畫筆、印刷、攝影甚至漫畫，去回應社會變革、戰爭與身份認同等議題。

為呼應展覽，M+二樓焦點空間還有一個名為「戴光郁：如此江山」的參與式行為藝術項目，逾二百位藝術家與學生將攜手重繪經典畫作《江山如此多嬌》，場面壯觀。

Lingmuki首個展覽《遠行如溯》

Lingmuki作品（13A Gallery）

地點： 香港上環新街 13號 A 地下 13a New Street Art Gallery

日期： 2025 年 7 月 5 日至 7 月 25 日 (逢週三至週日)



想認識香港藝術新星？13A New Street Art Gallery帶來Lingmuki首個個展「遠行如溯」，其作品曾獲杜拜公主收藏，實力備受矚目。更特別的是，本次展覽由藝人黎紀君（Christy Lai）首次擔任策展人，她因在藝博會上對Lingmuki作品一見鍾情，決心為其辦展。

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展覽概念來自北島詩句：「走得越遠，往往離童年越近。」Lingmuki以此為靈感，創作了兩個看似截然不同卻內核相連系列。「油畫山水系列」用油彩堆疊建構山體層次，刮刀肌理模擬傳統皴法，以西方油畫技法重構中國山水審美；而「Little Muki系列」則是其童年記憶符號化呈現，那個釣魚玩具中的小魚擬人化形象，承載著藝術家初心和對成長的思考。