啟德體育園運動酒吧The Champion周六開業 隨時入場打卡拍攝館內
撰文：陳穎欣
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啟德體育園主場館開幕以來，只有演唱會、體育比賽或大型項目才開門，不過局面即將打破。園方公布，2樓東大廳的運動酒吧The Champion將由本周六（5日）開始正式營業，每日上午11時半開門，周五及六營業至翌日凌晨1時。
The Champion開業後，可隨時入場打卡，拍攝場館內貌。不過若主場館有活動，酒吧就不會對外開放，因此無得借機光顧看演唱會或綵排。
體育園主場館地庫藏有啤酒儲存庫 能儲存1800桶
啟德體育園有30多間酒吧及餐飲設施，園方亦設有全港首個啤酒儲存庫，即時傳送啤酒至啟德19間餐廳，包括五間運動酒吧。
主場館有5萬個座位，啤酒儲存庫位於主場館地庫位置，能儲存1,800桶，近54,000公升的啤酒。庫中設有24小時溫度監測系統和泡沫分離器，維持攝氏0至4度的冷藏溫度以及控制泡沫量，更有二氧化碳警報器，以防有洩漏。
長100米吧枱是全亞洲最長之一 提供9款啤酒選擇
即將開業的運動酒吧The Champion，入口設於K閘位置。內地長100米的吧枱，是全亞洲最長之一。酒吧擁有獨立的啤酒房，能提供全啓德最多的啤酒選擇，共九款。
全酒吧以金色為主色調，設計時包括了舊啟德機場的元素，例如舊式航班訊息翻頁顯示版、仿機場櫃檯的吧枱等。「The Champion」設有64個啤酒龍頭，一次可提供四杯啤酒，更有罕見的能提供特色雞尾酒的龍頭。
The Champion其中最吸引人之處，是其中一面面向場館中央，方便隨時可入去打卡。不過當場館有項目進行時，在被預訂日子，The Champion不會對外開放，因此無得借機看演出或搶先看綵排。
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