資深法醫馬宣立辭世　港大醫學院：3個月前忍受身體不適開研討會

資深法醫、性暴力支援中心「風雨蘭」創辦人馬宣立昨晚（2日）辭世。他曾在港大醫學院病理學系任教30多年，院方對他辭世消息感心痛，指他不僅是備受尊敬的法醫病理學家，更是一位值得敬愛的良師益友。



醫學院形容宣立具備同理心，一直致力服務他人，3個月前馬忍受身體不適，前往澳門舉辦法醫學研討會，可見其無私。



香港大學醫學院指，資深法醫、港大病理學系臨床副教馬宣立昨晚（2日）辭世。（香港大學圖片）

創辦香港首個性暴力危機處理中心「風雨蘭」

香港大學醫學院院長劉澤星今日（3日）向師生校友發電郵，醫學院對馬宣立辭世消息感心痛，稱馬宣立不僅是備受尊敬的法醫病理學家，更是一位值得敬愛的良師益友。

醫學院並指，馬宣立生前關注弱勢權益，他創辦香港首個性暴力危機處理中心「風雨蘭」的創辦人，為遭受性暴力的女性受害者提供支援服務。

常參參與檢討各類因意外、自殺或命案

馬宣立生於馬來西亞，1981年畢業於香港大學醫學系，畢業後隨即投身法醫病理學的工作。他於1995年到港大教書，為病理學系臨床副教授，專責研究創傷及死亡的成因。馬亦經常參與檢討各類因意外、自殺或命案而導致死亡的香港個案。此外，他亦跟不少專業團體合作，包括紅十字國際委員會及聯合國毒品和犯罪問題辦事處等。