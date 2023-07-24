強制舉報虐兒｜風雨蘭憂性侵受害人或拒求助　 倡設豁免彈性處理

本港近年接連爆出嚴重虐兒個案，引起社會各界關注。政府早前為《強制舉報虐待兒童條例草案》刊憲，要求社工、老師、醫療等專業人士，強制舉報涉及未滿18歲人士的虐待個案，當中包括兒童性侵犯和性暴力。



關注女性性暴力的「風雨蘭」資深社工徐詩雅憂慮條例實施後，可能令受害人自行求助的意欲大減，她建議政府應讓專門處理性暴力問題的非政府機構擁有「專業自主權」，可獲豁免以彈性處理個案，並將強制舉報年齡由18歲改為16歲以下，如16歲或以上性侵受害人要求不舉報，亦可獲豁免處理。



近四成性暴力受害人未有選擇報案求助

關注女性性暴力的「風雨蘭」資深社工徐詩雅指，其機構過去1年共接獲2,297宗求助，其中有40宗個案的求助者涉及未成年人士，另當中近四成受害人未有選擇報案求助，反映不少主動披露事件的性侵受害人均希望事件保密，不希望政府或其他專業人士介入，更遑論進入司法程序。

徐詩雅表示，曾遇過有家長主動來電，希望為女兒尋求臨床心理學家進行輔導，但經轉介後，當事人兩度被要求報警，並表明「你要我哋去服務等於要將呢件事披露畀警方聽」，令受害人感到求助無門。

徐詩雅續指，不同業界人士似乎已提早為推行強制舉報虐兒鋪路，擔心會誤墮法網：「我就見到有一班人，佢哋嘅需要唔係想報警，佢哋會覺得我個處理唔係報警先解決到我個問題，但係就因為咁而接觸唔到其他服務，或者係一定要犧牲一啲嘅意願，先可以攞到輔導服務。」

她強調，兒童性侵犯和虐兒情況不同，個案未必有明顯傷痕，極度依賴受害人自行求助，並要尊重當時人意願，「強制舉報」將會令其心理關口大增，令機構更難揭發有關問題，向受害人伸出援手。

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性侵案靠自行求助 忽略意願適得其反

徐詩雅又透露，曾接觸一位未成年懷孕少女，求助時已表明不想報警處理，亦不希望驚動家長，但因需要進行墮胎手術，必須經家長簽署同意或由警方介入。她指，對於受害人而言，最大的傷害不是性侵，而是報警後一連串程序和難以處理的家人關係：「呢啲功夫係報警或者強制舉報唔會處理到嘅嘢，一定要有空間、有時間去同佢唔同嘅家人去傾，先可以一齊支援到個女，所以我都好擔心條例冇咗一個彈性，畀我哋做一啲咁深入的工作。」

她解釋，懲處施虐者不能彌補傷害，性侵受害兒童最需要的是成人支持，她擔心強制舉報實施後，社會會忽視受害兒童其他層面的需要，例如情緒支援，並應尊重受害人的舉報意願，她擔憂道：「變咗只係睇到你懲罰咗佢（加害者），件事就處理咗，咁就變咗好狹窄，大家就覺得發生咗呢啲事等於要懲罰就完，但其實後面好多嘢，對受害人嚟講都好緊要。」

條例其中一大原意是期望對於施虐者能夠產生阻嚇作用。徐詩雅指，在眾多性暴力案件中施虐者利用權力想方設法壓迫受害人「噤聲」的情況並不少見，她質疑忽略受害人意願只會適得其反：「社會個氛圍應該要去提供土壤去令佢哋覺得講出嚟係好安全，講出嚟係冇人怪責，係有人支持，而唔係蘊釀另一個強制氛圍，本身性暴力就係一種好壓迫，要經歷好權力唔對等嘅傷害，好擔心會令佢哋受到二次傷害，罔顧佢哋意願去做事。」

她亦憂慮條例實施後，青少年自行求助意欲大減，令性暴力受害人隱藏自己受侵害的情況，不敢向社工或教師透露，令機構更難揭發有關問題，變相無法向受害人伸出援手，形成更多隱蔽個案。

家庭內的兒童性侵比起其他性侵有更大的隱蔽性。（iStock）

建議專門處理性暴力問題的非政府機構可獲豁免

徐詩雅表示，條例因涉及不同專業人士，「嚴重傷害」的界定需跨業界討論；至於心理虐待亦要當局具體指引，她憂慮條例實施後，當局人手、支援配套及宿位不足。

她又強調，每個性暴力受害人尋求的「公道」都有所不同，需要的未必是懲處施害者，而是情緒和家庭支援。她認為只有社工或相關機構跟隨的步伐和節奏向前行，讓受害者重新感受被尊重和信任、可重拾自主權時，才可鼓勵她們走出陰霾，否則只會令受害人卻步。

徐詩雅建議，政府應讓專門處理性暴力問題的非政府機構獲豁免舉報，可以擁有「專業自主權」彈性處理相關個案，並將強制舉報年齡由18歲改為16歲以下，同時加入豁免條款，如16歲或以上性侵受害人要求不舉報，可讓他們自行決定彈性處理。