擬修例強制舉報未成年性侵個案　風雨蘭憂礙受害人自行求助籲調整

政府正就強制舉報懷疑虐兒個案諮詢相關業界，當中計劃修例要求社工、老師、醫療等專業人士，強制舉報涉及未滿18歲人士的性侵犯個案。

風雨蘭表示，在過去三年，他們共接獲107宗未滿18歲人士求助，其中4成人未有報案求助，因不少受害人都希望將事件保密，不希望當局或其他專業人士介入。他們表示，相關計劃引起童年性侵倖存者關注，擔心部份建議適得其反，阻礙少年性侵受害人自行求助，並延長延遲求助的時距。



政府正就強制舉報懷疑虐兒個案諮詢相關業界，當中計劃修例要求社工、老師、醫療等專業人士，強制舉報涉及未滿18歲人士的性侵犯個案。（視覺中國）

風雨蘭表示，雖然方案原意好，但擔心在強制舉報的制度下，受害人會增加跨越心理關口的難度，減少自行求助的意欲。他們解釋，性侵犯與身體虐待有別，因未必有明顯傷痕，故有時極度依賴受害人自行披露及求助，即使遭揭發亦需受害人願意表達。

風雨蘭「意年性侵倖存者小組」成員表示，如果被逼報警或呈報予社署，相信要應付大量程序，對受害者而言會更害怕，亦不是自己所能應付，「若然如此，我一定會捱到18歲才向人透露。」

成員又擔心，在強制舉報下，若專業人士因尊重受害人意見而不作舉報，但最終卻要承擔刑罰，亦不是他們想看到的事。

倡可加入豁免條款

風雨蘭建議，須「強制舉報」的受害人年齡可改為適用未滿16歲人士，同時可加入豁免條款，以保障受害人的自主，例如當14歲或以上具作知情決定能力的性侵受害人求助時，若要求專業人士不舉報，便可被豁免強制舉報。