DSE｜335學生獲八大直接錄取　按年升2.8%　醫學健康課程佔最多

教育局今日公布第四屆學校推薦直接錄取計劃結果，335名中六學生接受取錄，較去多約2.8%。年將於今年9月入讀所選的學士學位課程。以學科範疇劃分，醫學與健康課程經計劃取錄75個學生佔最多，佔比約22%；其次是理學課程，取錄65個學生，佔近兩成。



教育局今日公布第四屆學校推薦直接錄取計劃結果，335名中六學生接受取錄。(資料圖片)

第四屆直接錄取計劃共收到來自420間中學合共814份有效提名。文憑試於本月16日放榜，參與計劃的八間資助大學已向342名學生發出直接錄取通知。

其中，335名學生接受錄取，於今年九月入讀所選報的學士學位課程，以學科範疇劃分，醫學與健康課程經計劃取錄75個學生，佔比約22%為最多；其次是理學課程，取錄65個學生，佔近兩成；計算科學與工程則取錄61人，佔約18.2%。

教育局在2021年推出直接錄取計劃，以回應學校課程檢討專責小組提出提高大學收生靈活度的建議。八間資助大學指定約300個公帑資助學士學位課程參與計劃，旨在不以文憑試成績為基礎的收生準則。