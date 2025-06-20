勞工處青年搵工日提供900職位　有應屆DSE考生嘆應徵10份工無回音

勞工處於今日（20日）舉辦「青年搵工日」，對象為15至29歲學歷在副學位或以下的青年人。招聘日有超過20個機構參與，行業涵蓋航空服務、零售、餐飲等行業，總共提供超過900個職位。



有到場的求職者指現時香港市道較差，較難去尋找工作，遞交多份申請都未獲回覆。加上現時的外勞政策，大部份僱主都偏向聘請外勞，令他們未能夠順利求職。



勞工處今（20日）舉辦「青年搵工日」，有27間機構參與，合共提供逾900個職位。（李慧熒攝）

活動有27機構參與 提供逾900職位 涵蓋多範疇行業

勞工處今日（20日）於灣仔修頓室內場館舉辦「青年搵工日」，對象為15至29歲學歷在副學位或以下的青年人。招聘日共有27個機構參與，行業包括航空服務、運輸、零售、飲食以及物業管理等。參與機構所提供的職位十分廣泛，包括空運服務主任、倉務員、技工助理、店務員、助理會所主任以及咖啡調配員等，提供適合青年求職者的全職及兼職在職培訓職位空缺，薪金介乎於12,000至21,000元。而在招聘日當中，所有機構合共向求職者提供逾900個職位。

有服務機構向青年提供不同培訓課程，有助青年尋找工作。（李慧熒攝）

現場有不少求職青年向有興趣的機構攤位查詢。（李慧熒攝）

有僱主向到場的青年介紹工作內容。（李慧熒攝）

應屆DSE考生嘆難求職 曾應徵10份工無回音

有求職者指，現時市道較差，亦較難求職。應屆DSE考生Sami早前已應徵10份工作，但都未獲回覆聘請。她又指，現時有一份兼職，但希望從事更多不同工作，獲取更多經驗。她更指現時求職有困難，因為較多僱主都希望聘請全職員工，較少聘請兼職員工，她本身經驗亦較少，導致難以求職。

應屆DSE考生Sami到場了解不同工作，只早前已應徵多份工作，均未獲回覆。（李慧熒攝）

求職者：僱主傾向聘請外勞 港人難搵工

另有求職者認為現有的外勞政策影響到他們求職。同樣為應屆DSE考生的夏先生早前已透過應用程式向3至4間公司提交申請，但都沒有收到回覆，於是今日到「青年搵工日」，希望了解更多工作和進行求職。

夏先生認同現時香港市道較差，對就業市場有影響。他指現時大多數港人北上消費，較少人留港消費，導致店舖生意額較低，從而減少人手。而外勞到港工作亦會有所影響，因為聘請外勞的成本較低，較多僱主傾向於聘請外勞，以致香港人較難尋找工作。

應屆DSE考生夏先生指大部份店舖因生意額下降而減少人手，導致求職者較難尋找工作。（李慧熒攝）

設多場就業講座 勉勵青年實現夢想

招聘會同時設有多場就業講座，介紹不同行業的前景與特色。講者會向參加者分享發展事業過程中的經驗，勉勵青年以堅持不懈的精神實踐理想。

多間服務機構提供培訓課程 助青年求職

合資格青年亦可即場登記加入「展翅青年就業計劃」，場內有多間服務機構協助他們揀選和報讀合適的培訓課程，及提供履歷表諮詢及就業輔導服務等。