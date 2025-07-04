7.5日本地震預言｜港專家稱虛構、精確預測日期不可能：小說先有

【日本地震／日本地震預言／日本地震恐慌】「日本7月5日將發生大地震」的傳言滿天飛，不少港人擔憂預言成真，暫避赴日旅遊。香港地質專家陳龍生今早接受電台訪問時表示，該傳言僅屬「fiction（虛構），寫小說先有」，強調以現今科技，精確預測地震發生的具體日期「不可能」。至於台灣、香港、菲律賓連成一線的預言，陳龍生稱，只有超巨大隕石撞向地球時，才會出現陸地相連的局面，但目前未有相關可能。



陳龍生教授認為，0705大地震僅為「fiction，寫小說先有」，強調以現今科技，精確預測地震發生的具體日期「不可能」。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

日本漫畫家龍樹諒在作品《我所看見的未來》中預言明日（5日）將會發生一場震央位於日本、台灣以及菲律賓海域之間的大地震，陳龍生接受商台《在晴朗的一天出發》時指出，有關說法僅為「fiction（虛構），完全是他（作者）寫書的設想」。

他強調，現時科學家對地震的研究並非一清二楚，仍有很多未解之謎，難以精確預測地震發生的具體日期。

日本漫畫家龍樹諒在作品《我所看見的未來》中預言明日（5日）將會發生一場震央位於日本、台灣以及菲律賓海域之間的大地震。（路透社）

科學家按歷史地震數據分析 不會預測特定日子地震

日本地震調查委員會曾研究日本地震，曾預視南海海槽在未來30年內發生大地震的機會率高達約80%。陳龍生強調，此評估的關鍵在於其涵蓋的時間跨度長達「未來30年」，並非指向如近日或特定日期的短期範圍。

他表示，地震帶有其特色及週期性， 板塊與板塊之間的活動有規律及速度，速度越快地震便越頻密，科學家可根據歷史地震數據、頻率加上對場地的觀察，以及板塊斷層累積的能量，推斷未來發生地震的機率。

他補充，此機率會隨時間動態變化；倘若在短期內未發生大地震，則未來某個時段發生的機率將會上升，但這仍然屬於長期預測的範疇。

南海海槽（南海トラフ）的位置，紅色區域均為地震時可遭海嘯直擊的範圍。（地震調查委員會）

陸地連成一線的唯一可能 是巨大隕石撞向地球

至於大地震會否影響香港，又或者令台灣、香港、菲律賓的陸地連成一線？陳龍生認為不會，前者需視乎各種因素，包括距離、震級等，而香港距離日本有一千多公里，不會感到地殼震動及造成結構性破壞；後者則因地殼由岩石組成，而岩石強度有限，當積聚一定能量時，岩石會裂開。他更指，唯一可將陸地連成一線的機會是超巨大隕石撞向地球，但現時還未有相關可能。