日本地震預言｜7月5日確會發生大地震？資深地震學者直斥不可能

日本7月5日將發生大災難的傳言是近期最熱議的話題，除了影響日本的旅遊業，甚至有部分航空公司取消航班，不過有東京大學的教授出面駁斥末日傳言，還強調「即便是基於科學的地震預測也不可能如此準確」。



《路透》報道，今年赴日的遊客數量創下歷史新高、四月更創下單月390萬人次的紀錄，然而最新數據顯示五月赴日的遊客數量下降，香港遊客數量更比去年同期下降了11%，香港旅行社業者的Steve Huen將此歸咎於社群媒體上一系列與漫畫《我所看見的未來》有關的末日預言，他表示「這些傳言造成了重大影響，相關業務甚至砍半」。

日本7月5日將發生大災難的傳言是近期最熱議的話題。圖為日本書店宣傳龍樹諒作品《我所看見的未來》的語句，意思為「信不信由你」。（路透社）

自1971年以來一直在研究地震學的東京大學教授蓋勒（Robert Geller）出面駁斥末日預言，直呼：

即使是基於科學的地震預測也不可能這麼準確，在我科學研究生涯中，所有歷經過的地震預測沒有任何1次與實際情況接近。

有關末日的預言是源自日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）在漫畫《我所看見的未來》中提及的「今年7月5日恐發生大地震並引發海嘯，日本遭遇毀滅性天災恐有3分之1國土消失」，但龍樹諒本人已多次澄清自己並非預言家，更強調「漫畫只是根據夢境內容創作」。

在1999年出版的《我所看見的未來》中，龍樹諒精準預測了2011年的311日本大地震，如今隨著7月5日即將到來，外界也相當關注末日預言是否會成真。

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