日本地震預言｜吐噶喇列島狂震逾千次！日本地震3D圖「衝破天際」

日本鹿兒島縣吐噶喇列島近來地震頻繁，截至目前已發生超過1000次地震，且強度與頻率有增加的趨勢，7月3日更發生黎克特制5.5的地震，導致惡石島測得震度6弱，創下自1919年觀測以來的最高紀錄；根據全球地震監測的3D圖像顯示，該地區地震活動密集，已經堆疊到衝破天際，呈現出如通往宇宙電梯般的壯觀景象，引發關注。



根據日媒《NHK》報道，考量地震已嚴重影響當地居民生活，鹿兒島十島村的村長久保源一郎於7月3日宣布啟動島外避難計劃，安排有意願的居民前往島外避難，首波撤離行動已於7月4日凌晨展開，由渡輪負責接送島民前往鹿兒島市，並提供臨時住宿設施，久保源一郎強調，將盡全力確保所有居民的安全與福祉，並隨時關注地震動態。

日本地震3D圖像堆疊到衝破天際。（Earthquake 3D Live Feed）

全球地震監測的3D圖像顯示，吐噶喇群島地區的地震紀錄層層堆疊，宛如一座直衝天際的摩天大樓，與周遭其他國家地區形成鮮明對比，引發網友熱烈討論；有部分網友提出所謂「吐噶喇規律」，聲稱此地震活動可能預示日本本州將發生大地震，但專家長尾年恭表示，此說法缺乏科學依據，呼籲民眾保持警戒，但切勿過度恐慌。

日本氣象廳長野村龍一也針對網路流傳7月5日將發生大地震的謠言做出澄清，強調毫無根據，民眾不應輕信，長野村龍一指出，日本原本就屬於地震頻繁發生的國家，現階段的科學技術尚無法精準預測地震發生的時間與地點，呼籲民眾保持冷靜，切勿聽信不實謠言，並隨時關注官方發佈的地震資訊。

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