日本地震7月5日預言｜鹿兒島狂震千次　十島村村民大撤離：好擔心

日本漫畫《我所看見的未來》預言7月5日日本會發生大地震，隨著日子逼近，不少香港人都擔心預言會成真。而近日鹿兒島也發生餘千次地震，其中鹿兒島縣十島村惡石島的地震活動持續，村長決定啟動撤離行動，13名希望離開惡劣環境的居民，登上村營渡輪，啟程前往相對安全的鹿兒島市。



NHK截圖

根據NHK的報導，自6月21日以來，吐噶喇列島的惡石島和小寶島一帶地震活動異常活躍，昨日（3日），惡石島竟然錄得當地有史以來最強的6弱地震！截至今日上午11時，錄得震度1以上的地震已累積達驚人的1180次。

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居民急撤 0至80歲老幼皆有

震動之頻密令當地居民相當擔憂，而十島村當局決定協助居民疏散。今日（４日) 清晨7時許，從奄美大島奄美市出發的渡輪抵達惡石島，載上第一批撤離的居民，從NHK的拍攝畫面所見，不少攜帶行李箱等物品的居民陸續登船，前來送行的人紛紛與他們揮手致意。該渡輪預計傍晚抵達撤離目的地-鹿兒島市鹿兒島港。據村公所透露，這次避難的13名居民，年齡層廣泛，從0歲的嬰兒到80歲的長者都有，預計渡輪於今日下午6時許抵達鹿兒島市港口。

十島村村長久保源一郎表示，已展開第二批島外避難居民的意願調查，並計劃於明日（5日）敲定具體行程。至於選擇留在惡石島生活的居民，村公所也表示會派駐一名保健師，持續關注他們的健康狀況。

居民：眠不安穩 牽掛島上親友

一位成功登上渡輪疏散的女性居民向媒體表示，不知道地震什麼時候會來，「根本睡不安穩，現在終於可以好好睡一覺了，感覺很安心。」但她同時也牽掛著島上無法撤離的親友：「島上還有養動物等原因無法避難的人，我很擔心他們。」

氣象廳警告，十島村的地基可能已經鬆動，發生山泥傾瀉的風險高。(NHK截圖)

氣象廳警告，十島村的地基可能已經鬆動，發生山泥傾瀉的風險高。氣象廳更呼籲，未來一段時間仍需提防可能伴隨最大震度6弱的地震。

資料來源: NHK