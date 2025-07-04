7.5日本地震預言｜赴日港媽破迷信稱預言無根據：但多謝有平機票

港人熱門旅遊目的地日本自今年起不斷傳言，指7月5日（即明日）將會發生「南海海槽大地震」的預言，即使漫畫原作者龍樹諒（竜樹諒）早前一再澄清，但似乎未減港人的憂慮。「預言地震」前夕，今日由香港機場出發前往日本的港人，的確較以往有所減少，甚至連外遊的港人也甚少，在離境大堂反而較多是內地旅客。



不過，仍有部份港人無懼「地震」預言，如期出發往日本，有前往大阪港人笑說旅遊觀光，也可體驗「地震shake shake（震動）吓」；也有赴東京探訪兒子的港媽認為「預言」毫無根據，但她笑說：「多謝佢哋（迷信預言的港人），咁樣先有平機票！」



大部份人前往日本都手持紅色護照。（陳穎欣攝）

今日出發往日本大阪的譚先生並不懼怕「地震」預言，他認為難得赴日本旅遊，除了觀光，還可以順便體驗「地震shake shake（震動）吓」。他又稱，本來其母親打算一同前行，但遭其拒絕。他笑說已自備「鐵通」和頭燈，即使有瓦礫跌落，都可以有東西支撐，以及緊急時候在黑暗中照明。

出發往日本大阪的譚先生並不懼怕「地震」預言，他認為難得赴日本旅遊，除了觀光，還可以順便體驗「地震shake shake（震動）吓」。（陳穎欣攝）

赴東京港媽指相信預言很迷信：多謝佢哋，我先有平機票！

另一港人謝小姐出發東京成田，前往探訪留學日本的兒子兼旅日一個月，她指年初已經聽聞「地震」預言，但她毫不相信，認為預言「毫無根據」， 反倒覺得「相信漫畫預言」的人十分迷信，「我多謝佢哋，咁樣我機票好平，我內心很開心。」謝小姐稱沒有準備防震自救技巧，認為日本的防災意識和技術已經十分成熟。

在東京留學的宮同學同樣無懼「地震」出發，內地的家人朋友都有提醒，但日本周圍的同學並不在意「地震」預言，只認為在開玩笑。

劉先生認為地震前會有蟲鳥遷徙，但最近未有留意有相關報道，所以更多認為是假新聞。（陳穎欣攝）

劉先生對「地震預言」雖然有點害怕，但因為提前兩個月買機票，不想支付額外費用改退票，所以如期出發。他對「地震」預言抱半信半疑態度，所以有提前了解避震躲災技巧，以防不時之需。他對改退票的人的心態表示尊重和理解，但劉先生認為「不能因為別人（退票的人），影響自己的決定」。