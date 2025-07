7.5日本地震預言｜日本防災專家闢謠稱無科學根據　驚訝多港人信

日本漫畫家龍樹諒以預知夢為題的《我所看見的未來》作品中,描繪日本明日(5日)發生大地震,預言過去半年愈炒愈熱,不少港人因此暫避赴日。日本防災專家森信人指出,該預測無科學依據,僅為傳言,日本當地人「no one believe the rumor(無人相信該謠言)」,並驚訝有不少港人相信該預測。他強調,現今科技無法精準預測數日內發生的地震,只能藉歷史數據計算長期風險概率。



森信人續稱,日本年均地震千次,明日或發生地震,地震預言成真的機率與證實「夏天很熱」無異。比起相信傳言,他建議旅客來日時可下載日本Yahoo!或LINE中的自然災害應用程序,實時查看災害信息及避難指引。



日本漫畫家龍樹諒在作品《我所看見的未來》中預言明日(5日)將會發生一場震央位於日本、台灣以及菲律賓海域之間的大地震。(路透社)

對於日本明日大地震的預言,京都大学防災研究所副所長森信人認為該預測無科學根據,直言現今科技無法精準預測數日內的地震,只能藉歷史數據計算長期風險概率。

日本政府「J-SHIS(Japan Seismic Hazard Information Station)」曾預測30年內的地震概率,當中貼近南海海槽的南太平洋沿岸地區發生地震機率超過26%,森信人強調「這不代表明日將震。」

日本政府預測30年內各地區的地震概率。(「J-SHIS」網頁截圖)

日本政府預測30年內各地區遭遇震度6弱以上巨大地震的概率。(「J-SHIS」網頁截圖)

他解釋,研究人員根據歷史上中大型地震的發生時間,推斷地區的地震週期,並計算未來發生地震的機率。南海海槽上次發生大型地震為1946年8.0級昭和南海地震,根據這個時間段,專家推斷該地區下次大地震將在60年至70年內發生,並且概率將逐年提高。

日均震3次 地震謠言如「 夏天很熱」般易被證實

被問及吐噶喇群島近期頻繁地震是否增加大地震風險時,森信人釐清:「該處位於琉球海溝,與南海海槽屬不同地質系統。當前震動多與火山活動相關,在預期之中。」

他更表示,日本每年發生約1000次有感地震,相當於日均3次,即使明日發生地震亦不意外,「 then saying and proving such kind of rumor is easy(若有人推測日本明日必震,很容易便能證實有關推測)。」森信人續指,這種言論與預測及證實夏天很熱無異,故此有關社會中很常出現日本地震的預測,並不只有7月5號地震的傳言。

日本鹿兒島縣吐噶喇群島(Tokara Islands,トカラ列島)近海6月29日下午發生黎克特制5.1級地震。(NHK圖片)

笑稱京都近日旅客減少 某程度生活變舒適

談及謠言的社會影響,森信人稱:「One benefit maybe I'm in Kyoto, so tourists from Hong Kong, China are slightly reduced this week, that's good for us, our life is better now.(京都近期中港遊客減少,某種程度上讓生活更舒適了。)」雖該預測自日本漫畫傳出,但他認為日本人僅視為故事情節,流言在當地並不多人信納,甚至沒有人相信,惟日本周邊地區,如香港、中國內地及台灣較多人流傳相關預測。

日本防災專家森信人建議旅客訪日時下載當地防災應用程式,以便查看實時災情通報及避難指引。(受訪者提供)

對於港人憂慮,森信人強調若日本發生大地震不會影響香港,首先,若南海海槽發生強震,海嘯抵達香港需時約半日,且受琉球群島、台灣等地形屏障,浪高預計僅5至10公分,威脅極低;其次,日本建設的海底傳感器網絡,可為香港爭取充足預警時間。

他亦建議,旅客下載Yahoo!防災或LINE災情通報應用程式,上述官方工具能提供實時災情通報及避難指引。