7.5日本地震預言｜備災懶人包　港天文台提外遊到埗前後的注意點

日本漫畫《我所看見的未來》預言當地7月5日、即明日將有大災難，雖然作者龍樹諒近日已澄清「那天不一定會發生大事」，但所謂預言仍引發熱議。適逢暑假旅遊旺季，香港天文台日前發布「地震與海嘯知識」網誌，提供備災防災小錦囊，當中列出大地震時8大安全守則、大地震停止後5大安全守則，以及出發到外地前應先了解當地的災害風險。



涉及日本地震的所謂「預言」滿天飛，即使日本多個部門強調有關傳言沒有科學根據，惟不少港客暫時避開，來往港日兩地的航班減少。（資料圖片／郭梓謙攝)

7.5日本地震預言｜有用網站

日本政府觀光局網頁

香港紅十字會：防災知識

7.5日本地震預言｜有用電話

．緊急電話：110

．救護車（火災、急救）：119

．東京都醫療機構資訊：03-5285-8181

．Japan Helpline（緊急救援）：0570-000-911（24小時服務）



7.5日本地震預言｜備災防災措施

出發前：

．先了解目的地的災害風險，

．透過查閱當地官方機構的災害預測和警告

．下載當地災害相關的手機應用程式（包括地震、海嘯和天氣資訊等）

．記下當地求助的電話號碼



到埗後：

．了解政府的災害預警系統、疏散指引及避災安排

．盡可能熟悉緊急逃離路線與避災場所位置



7.5日本地震預言｜地震發生時8個安全守則

天文台指發生大地震時（下圖），要立刻趴下、掩護及穩住，遠離窗戶或懸掛物等危險物品，保持鎮定，避免奔跑、搭乘電梯或跳樓。如在車上，應安全停車，留在車內直至地震結束。

天文台指發生大地震時（如圖），要立刻趴下、掩護及穩住，遠離窗戶或懸掛物等危險物品，保持鎮定，避免奔跑、搭乘電梯或跳樓。如在車上，應安全停車，留在車內直至地震結束。（香港天文台網誌）

地震發生時安全守則1：保持鎮定

地震發生時安全守則2：熄滅火種

地震發生時安全守則3：躲到堅圖家具下，遠離玻璃或容易墮下物件

地震發生時安全守則4：身處戶外應遠離建築物、斜坡及架空電線

地震發生時安全守則5：在人多地方不要為尋找掩護或出口而倉皇逃跑

地震發生時安全守則6：行駛中車輛應在安全情況下停下，乘客應留在車廂內直至地震停止

地震發生時安全守則7：升降機內的乘客應監快離開

地震發生時安全守則8：隧道內的人應在安全情況下走到空曠地方



天文台指地震過後須確保人身安全，檢查環境，防範次生災害，配合當地指引。（香港天文台網誌）

天文台指地震過後須確保人身安全，檢查環境，防範次生災害，配合當地指引。

7.5日本地震預言｜地震停止後5大安全守則

地震停止後安全守則1：檢查傷亡及損毀情況，如有需要立即尋求協助

地震停止後安全守則2：如懷疑氣體燃料泄漏，應開窗及關總制，離開建築物並向有關方面報告，勿點火種或現場打電話

地震停止後安全守則3：水電設施損毀，應關掉總制

地震停止後安全守則4：若建築物嚴重損毀，餘震可能使它倒塌，應盡快離開

地震停止後安全守則5：遠離岸邊



涉及日本地震的所謂「預言」滿天飛，即使日本多個部門強調有關傳言沒有科學根據，惟不少港客暫時避開，來往港日兩地的航班減少。（資料圖片/黃浩謙攝)

7.5日本地震預言｜海嘯前兆現象

天文台稱萬一遇到以下海嘯前兆現象，應儘快遠離岸邊或淺水水域，前往內陸或高地。在陸上靠近岸邊的人士，應前往高處或結構穩固的建築物上層（三樓以上）暫避，不要等待海嘯警告才行動：

．在海邊感受到地震引致的強烈震動

．海水突然異常後退，並露出海床

．海邊出現異常增水，並向陸地移動

．看見海上出現異常的漩渦或聽到來自海洋的異常聲音



7.5日本地震預言｜海嘯預防措施

日本地震｜海嘯預防措施（香港天文台網誌）

7.5日本地震預言｜海嘯應對

天文台稱海嘯可能反覆來襲，因此警報未解除前應遠離海邊。官方警報一般會透過電台、手機短訊、戶外廣播、電視或電話通知等多種渠道發布。若已被海嘯波及，緊抓固定物（如大樹、欄杆）或爬上大型漂浮物自保。如處於低風險地區，應遵守官方指引，避免自行移動。海嘯發生後，仍需持續警戒，不可鬆懈，並注意環境安全，避免涉水、接近倒塌電線或積水區。

5月共有369.3萬人次旅客訪日，按年增21.5%。只有來自香港旅客減少，其他國家及地區居民往日本旅遊均按年上升。(日本政府觀光局圖片)

日本觀光局公布4月訪日的港人按年同期升43%，達逾26.3萬人次，創下同月歷史新高。4月初櫻花季節，在東京新宿御苑，總有香港人在左右。（資料圖片)