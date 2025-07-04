日本鹿兒島兩週900次地震　關鍵字揭末日倒數網民最關心是什麼

【日本地震預言】7月5日末日要來了？曾預言命中日本311大地震發生的日本漫畫家龍樹諒，在1999年出版的作品《我所看見的未來》中，提到2025年7月5日會有更嚴重的災害，加上近期日本鹿兒島周圍地震不斷，日本氣象廳指出，該地區在過去兩週內已發生逾900次地震，並示警近期須防範強烈地震，讓不少民眾擔憂將有更大的地震即將來臨。



漫畫家預言末日來臨 引發眾人恐慌、重視防災

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，「7/5末日預言」近一週（日期：2025/6/26～2025/7/2）累積2.7萬多筆聲量，熱門關鍵字出現「海嘯、地震、漫畫家、防災、恐慌、唐綺陽」。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查。（網路溫度計DailyView授權使用）

預言稱南海海槽將發生大地震 地面隆起港台菲相連

龍樹諒預言指出，在2025年7月5日凌晨約4點18分，日本南海海槽將發生大地震，日本、台灣、菲律賓三角形海域中心發生海底爆炸，屆時海底將被炸出一條裂縫，大量岩漿噴射而出，引發百米高海嘯，毀滅日本三分之一國土，台灣則是地面隆起突出海面，形成一個新大陸，將香港、台灣及菲律賓及都連起來。有網友表示：

「是福不是禍，是禍躲不過」

「好人一生平安」。



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龍樹諒不再強調7/5是世界末日！唐綺陽：沒有末日

然而龍樹諒近期在新書《天使的遺言》中語氣則稍微軟化，坦言當年寫下7月5日是「根據印象」記下來，可能在趕稿時寫錯，並強調夢境的日期不等於現實發生的時間點。她表示，這次事件雖然引起廣泛討論，但也讓更多人重視防災意識，自己出門也會更加謹慎。此外，台灣星座專家唐綺陽更表示，「沒有末日」，她強調：

「不是你以為的那樣，七月日子還會繼續。」



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