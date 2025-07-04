浸大生物系帶領學生走訪劏房　收集衞生環境數據　助噴灑抗菌塗層

政府擬明年3月推「簡樸房」登記制度，立法規管劏房。現時全港有逾10萬間劏房，有三成屬劣質劏房。浸大生物系與非政府機構合作，推出以劏房戶為研究對象的服務學習計劃，過程走訪葵青區部份劏房，檢測空氣質素、通風及家居衛生等，結果發現整體環境符合衛生標準，而飯桌位置成為衛生盲點，細菌量較高。



有關的數據採樣將協助後續跟進，在專業工程公司協助下，為劏房噴灑抗菌塗層，以改善住戶生活。



浸會大學生物系學生走訪葵青區多戶劏房。(浸大提供)

浸會大學生物系聯同校內的「創新服務學習中心」和香港聖公會麥理浩夫人中心合作，於本科課程「環境健康與毒理學」中推出一項以劏房戶為研究對象的服務學習計劃。計劃透過服務學習，由導師引導學習目標、社區夥伴提供真實場景，令學生透過實踐貢獻社會及反思。

浸大生物系高級講師余英傑帶領41名本科學生，於今年3月走訪葵青區多戶劏房，檢測空氣質素、通風及家居衛生及安全，範圍涵蓋門柄、冰箱、飯桌、廚房和廁所等。學生亦在化學系導師協助下，為食水樣本做重金屬檢測和分析。

浸會大學生物系學生走訪葵青區多戶劏房。(浸大提供)

抽樣劏房衞生達標 有學生稱顛覆「劏房即惡劣」印象

計劃團隊指，以科學方法評估劏房居住環境，並提出實質改善建議。學生亦通過文獻研究、小組簡報及社區幹事分享會了解香港住房問題。

團隊指，多項實驗結果顯示，受訪劏房環境整體符合衛生標準，空氣流通性良好，唯獨飯桌位置成為衛生盲點細菌量較高。實驗以學生住宅作為對照組採樣，有部份學生意外發現自家環境的樣本衛生程度竟比劏房低，形容顛覆了他們對「劏房即惡劣」的印象。

學生亦與合作機構討論數據，協助後續跟進，並於專業公司協助及指導下，為劏房噴灑抗菌塗層，以改善住戶生活。

浸會大學生物系學生食水樣本進行重金屬檢測和分析。(浸大提供)

學生親身採樣後才意識到，自家廚房反而更需要加強清潔。(浸大提供)