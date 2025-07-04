過渡屋擬增丙類租戶安置劏房戶　最長住兩年　議員倡設延長機制

房屋局擬在過渡性房屋新增「丙類租戶」類別，為受簡樸房執法或改建影響的租戶提供短期居所。該政策要求租戶提供有效證明，並設兩年租期上限及按居住時長設三級制租金。有議員今日（4日）在電台節目中表示樂見推出有關政策，關注租戶難向業主索取證明文件，以及長者兩年後的安置問題，冀當局可讓有需要者彈性延長居住時間。



簡樸房登記制度將於明年3月推出，房屋局計劃在過渡房屋新增「丙類租戶」類別，容許受簡樸房規管影響者申請，最短可入住一個月，最長兩年。（資料圖片/盧翊銘攝）

簡樸房登記制度將於明年3月推出，房屋局計劃在過渡性房屋新增「丙類租戶」類別，容許受簡樸房規管影響、而未滿足公屋條款的人士申請，最短可入住一個月，最長為兩年。

房屋局擬以三級制訂立「丙類租戶」租金，入住過渡性房屋第一年支付原有租金，第一次延長租約後（第13至第18個月），需支付1.5倍的租金；第二次延長居住期，則需支付雙倍租金。

工聯會立法會議員鄧家彪於港台《千禧年代》中指出，部份市區過渡屋現時租金約5,000至7,000元，若依新制續租至第三階段（即租滿18個月後），租金將倍增至上萬元，擔憂對有需要者負擔過重。

工聯會立法會議員鄧家彪。（直播截圖）

他指出，受影響住戶中不乏帶有小朋友的家庭及長者租戶，部份人因收入超出公屋限額或因家庭糾紛遷出原本公屋、卻未被除名，故沒法申請公屋，冀政府可彈性處理相關個案，及設立社工評估機制，延長居住期限。

他亦關注租戶丙類租戶申請人需提供文件，證明自己受執法行動或改造工程影響而有迫切短暫安置需要一事。鄧認為業主與租客關係一般不對等，業主或不會輕易出示證明，建議政府若無業主文件，可考慮申請社工推介信，並釐清接受哪一類機構社工的推介信。

立法會議員、房委會委員梁文廣於同一節目中指出，部份長者即使想從過渡性房屋中搬出去，但因各種原因難在市場覓新居。他建議，政府授權管理過渡性房屋的社福機構彈性處理，經社工評估個案後允許特殊延租，避免弱勢流離失所。至於業主證明文件方面，他建議房屋局可發布文件範本，方便業主列出證明予租戶。

梁文廣建議，政府授權管理過渡性房屋的社福機構彈性處理需延租的長者，避免他們流離失所。（資料圖片 / 陳葦慈攝）

房屋局星期三（2日）向立法會房屋事務委員會提交文件，建議丙類租戶申請人必須在有關劏房居住滿6個月以上，並提供有效證明，例如房屋局發出有關「簡樸房」執法行動的文件，或註冊社工發出的推薦文件，證明因受「簡樸房」規管制度執法影響而有安置需要。申請人亦須沒有擁有任何住宅物業、年滿18歲，以及申請人及其家庭成員必須現居於香港並擁有香港入境權，其在香港的居留不受附帶逗留條件所限制。