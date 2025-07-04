行政長官卓越教學獎29人獲獎　李家超對教師提3個期許

行政長官卓越教學獎頒獎典禮今日（4日）舉行，共29名教師獲得本年度教學獎、嘉許狀、新秀教師獎和創新教育獎。今屆獎項聚集三大重要範疇，包括中國語文教育、數學教育和價值觀教育。特首李家超今日出席典禮對教師表明了3個期許，分別是心繫家國、德才兼備，以及變革創新。



行政長官李家超今日（七月四日）出席行政長官卓越教學獎（2024/2025）頒獎典禮。圖示（左二起）教育局常任秘書長陳穎韶、行政長官卓越教學獎督導委員會主席葉禮德、李家超、教育局局長蔡若蓮博士，以及其他嘉賓一同主持啓動儀式。（政府新聞處）

29位教師獲行政長官卓越教學獎

今屆行政長官卓越教學獎共有29位教師獲獎，獎項聚焦三大重要範疇：中國語文教育、數學教育和價值觀教育。當中24位教師運用多元教學策略，啓智潤心，照顧不同學生的需要。同時今年新增「新秀教師獎」和「創新教育獎」，有2位教師獲得「新秀教師獎」，讚揚他們堅守「立德樹人」的使命，培育學生全人發展；有3位獲得「創新教育獎」，讚揚他們以創新思維，結合電子科技，促進學生成長。

今屆行政長官卓越教學獎共有29位教師獲獎，獎項聚焦三大重要範疇：中國語文教育、數學教育和價值觀教育。（行政長官卓越獎官網）

李家超對優秀教師提出3個期許

特首李家超出席典禮，對教師提出了3個期許，第一是心繫家國，培養愛國愛港的接班人。政府積極深化愛國主義教育，透過學校課程和不同的國民教育活動，從小培養學生的家國情懷。同時，他也鼓勵教育界積極組織學生參與紀念活動，讓他們多接觸國家歷史和最新發展，加強學生的家國情懷。

第二，德才兼備，為學生樹立良好榜樣。李家超指，政府通過為教師和校長提供有系統及持續的培訓、資助教師參與內地及海外交流、培訓活動多姿多彩和研討會多元、協助教師提高語文水平等。此不但鞏固香港教育高度國際化和多元化的優勢，也能為香港培養更多優秀人才。

第三，變革創新，善用科技探索新教育模式。李家超續指，現時科技發展一日千里，教育局已成立了數字教育策略發展督導委員會，推動香港學校的數字教育發展。他相信教師都能與時俱進，通過科技打造未來課堂，構建未來學校，培育未來棟樑。

行政長官李家超今日（七月四日）在行政長官卓越教學獎（2024/2025）頒獎典禮致辭。（政府新聞處）

李家超又表示，教師能夠影響改變每一位教授過的學生的人生，「意義非常重大」，期望卓越教學獎能夠凝聚更多傑出教師，提升教師的專業形象及社會地位，加強尊師重道的風氣，在教育界營造追求卓越的文化，共同為國家教育強國建設作出更大貢獻。