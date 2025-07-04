教育展｜九龍城區校提早部署招人才子女　安排本地生配對助融入

第二屆「（大灣區）香港一條龍學校教育展」於今日（4日）至6日於亞洲國際博覽館3號及6號館舉行，逾220間幼稚園、小學、中學及高等院校參展。開幕首日已吸引不少內地家長到場了解。



為協助人才子女融入香港環境，有黃大仙區中學指，近兩年錄取有內地背景的學生有所增長，特設微信群組，向家長發放學校資訊及聯繫，方便他們知悉學校最新動向。有九龍城區小學稱，參展是為了提早部署小一收生，以往為了協助內地背景的學生，校方會安排本地生與他們配對，協助融入校園生活。



有在港創業的「高才通」媽媽稱，有意讓女兒在明年來港讀書，並傾向選擇英語小學。她又稱，有信心可於三年內在名校區置業，為將來女兒入讀名校做好部署。



第二屆「（大灣區）香港一條龍學校教育展」即將於今日（4日）開幕，吸引不少內地家長帶同子女來參觀。（董素琛攝）

位於黃大仙區的中華基督教會扶輪中學，每級有3班學生。該校助理校長倪先生說，學校會照顧不同需要的學生，在內地學生方面，學校設英語班及粵語班，讓內地學生可盡快適應在港的學習生活。至於內地家長方面，學校會透過微信群組向他們發放學校資訊及作聯繫，讓他們知道學校最近發展。

不少內地家長心儀香港英語學習環境，倪指，除日常教學外，學校會舉辦如英語音樂劇等活動，希望提升學生英語表達能力。他表示，該校於近兩年時間錄取具內地背景的學生數量有所增加，但未有實質統計數字。

於教育局收緊「開班線」，中華基督教會扶輪中學倪助理校長表示不擔心。（董素琛攝）

教育局下學年起，調高中學「開班線」門檻，將由每班25人，增至每班27人；26/27學年則進一步調整至每班29人。倪助理校長則稱不擔心，指學校有多年歷史照顧學習多樣性的學生，有信心可吸引不同區域的學生到該校讀書。

九龍城區校稱提早部署 積極招收人才子女

位於九龍城區、葛量洪校友會黃埔學校的黃副校長指，參與是次教育展目的在於宣傳，為將來小一收生鋪路。在招收人才子女方面，他笑言該校優勢是位於九龍城區，故升中校網會較好。他續指，該校在學習方面會有配對，若學生不懂廣東話，會安排本地學生與其作配對，讓他們盡快適應校園生活。

就適齡學童人口下降方面，他直言「相信每間學校都會有擔心」，但認為只要盡力做好課程、學生德育培養等，便自然會有學生。他承認，學校在某程度上會較以往更積極招收內地背景的學生，又指學校在23/24學年起至今共有七十多位父母持「高才通」等簽證來港的人才子女插班，分布在該校各個年級。

位於九龍城區、葛量洪校友會黃埔學校參與教育展。（董素琛攝）

位於九龍城區、葛量洪校友會黃埔學校的黃副校長(圖中)指，校在23/24學年起至今共有七十多位父母持「高才通」簽證來港的人才子女於各個年級插班。（董素琛攝）

高才媽盼名校網置業 明年安排女兒插班小學

持「高才通」簽證、在港從事教育培訓行業近兩年的劉女士，打算讓在內地就讀小一的女兒於明年來港讀小學。她說傾向為小朋友選擇英語小學，認為小朋友若能掌握英語，未來的選擇空間會更多。她又說，香港的學習環境與內地不一，會更重視小朋友的綜合素養，故對小朋友能否適應學習環境感到擔心。不過，她認為小朋友來港後會有適應過程，對他們成長而言是一件好事。

劉小姐說，女兒現時沒有隨同來港生活，皆因自己現時處於創業階段，工作強度較高，沒有時間照顧小朋友。她稱，有信心可於三年內在名校區置業，為將來女兒入讀名校做好部署。

逾220間幼稚園、小學、中學及高等院校參與本屆「（大灣區）香港一條龍學校教育展」。

由內地來港從事教育行業約6至7年的周小姐，今天與就讀中三的兒子一同到場揀選學校，指若遇到合適的學校會讓兒子即場面試。她希望為兒子揀選以英語為主的學校，讓他與國際接軌。她認為，香港的英語學習環境比內地好，專業性和實用性亦較強。

周小姐說，不擔心兒子來港讀書後會不適應，認為香港是一個很包容的社會。她稱曾聽友人的小朋友說，到香港讀書後，老師會安排同學一對一地提供幫助，認為同學很熱心、老師亦很關愛。

第二屆「（大灣區）香港一條龍學校教育展」即將於今日（4日）至6日於亞洲國際博覽館3號及6號館舉行，現場將有逾220間幼稚園、小學、中學及高等院校參展，以幫助內地家長認識香港學制及不同學校的辦學特色為目標。