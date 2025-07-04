鄧飛｜教育界推智慧校園：環境、社會、管治數字化轉型

時代不同，無論金融、科技甚至教育界等專業領域，現在都跟以前截然不同了。隨著世界對社會責任的「環境、社會、管治」（英文簡稱為ESG）越來越注重，企業及機構均日益重視ESG的發展。筆者服務教育界多年，亦相當認同業界該朝著這個方向邁進。



ESG有助評估企業的整體可持續責任和在道德方面的表現，對機構的聲譽潛在重大影響。

身處互聯網與AI時代，數字化轉型正可借助科技實現。例如筆者獲邀參加「智慧校園」ESG分享會：主題以國際標準的全球法人機構識別編碼（LEI）電子證書為核心，建構無紙化系統協助學校轉型，如電子收款等應用。

以簽發持續進修（CPD）電子證書為例，機構能核實參與者時數後直接發放電子證書。此舉不僅簡化流程、節省人力與時間成本，更符合環保（E for Environment）訴求。為強化安全性，可整合「智方便」生物認證（指紋或面容識別）來核實申請者身份；同時，結合香港郵政簽發的電子證書（例如用於數碼簽署和驗證），即可確保整個簽發過程安全可靠，有效防止資料外洩。

然而，確保證書真實可靠的重要性，不僅在於流程效率與環保，更在於維護學術誠信與機構聲譽。近期假學歷事件頻傳，如有申請者偽造國外大學學位獲本地大專院校錄取，最終遭起訴。此類事件暴露教育界證書覆核制度的缺陷，猶如無牌行醫危及社會信任，建立高效核驗機制刻不容緩。

筆者認為，未來更可以加強推廣電子身份認證的應用：利用「區塊鏈」和「加密」技術，安全簽發已核實驗證的數字化成績單、獎項和學業證書等，便利香港學生在跨境或跨國申請「資歷證明」時，不用再大費周章，也不用擔心遺失、補領問題，共創未來無紙化的「智慧校園」。

其次，這技術在社會（S for Social）上的使用層面也很廣泛。教育界以外其他專業界別的證書和持續專業培訓學分制度，也同樣可以使用，例如律師和會計師等行業。再者，使用法人機構識別編碼可以提升可認證和可靠性，有助實現改善企業風險管理管治（G for Governance）的目標，採用後所有資料上的虛假和錯漏都可以一一清除。

數字身份認證技術是一種用家友善的技術，配合AI時代減少重複工序、節省人力並防偽防錯，正是實現「智慧校園」無紙未來的關鍵一步。

作者鄧飛是立法會（選舉委員會）議員、香港教育工作者聯會副會長、香港公匙基建論壇督導委員會榮譽顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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