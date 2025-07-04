梁家騮醫生欲就醫生賣廣告案上訴終院　上訴庭拒批許可

醫學界前立法會議員梁家騮醫生，在2016年透過Facebook等宣傳早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃，並向公眾提供折扣價，被醫委會裁定違反專業操守。他向上訴庭提出上訴被駁回後，申請許可上訴至終審法院。上訴庭今(4日)頒判辭，指醫生刊登提供折扣的廣告並不盛行，公眾也並非對提供折扣的醫療服務有很大分歧需終院作裁定，因此拒絕批出許可。但梁仍可以直接向終院，申請上訴許可。



上訴人為梁家騮，答辯人為香港醫務委員會。

醫生梁家騮(圖)因在facebook賣廣告被醫委會裁定違反尊業操守，他欲上訴至終院，遭上訴庭拒絕。(資料圖片)

梁爭議禁醫生登廣告是否違憲

梁提出多項法律爭議，認為爭議具重大而廣泛重要性。其中一項爭議為，若恰當詮譯醫生專業守則，醫生是否就醫療服務提供折扣，被禁止刊登廣告。另一項爭議為，若守則禁止醫生刊登此類廣告，是否屬違憲，不符比例地限制醫生的言論自由和公眾接收相關訊息。

上訴庭認為無合理可爭議之處

上訴庭認為，醫生刊登提供折扣的廣告並不盛行，公眾也並非對提供折扣的醫療服務有很大分歧而需終院作出裁定。上訴庭又指，此議題沒有合理可爭議之處。就違憲方面的爭議，上訴庭指這是新的議題，梁未有在醫委會的聆訊，或早前向上訴庭上訴時提出。

上訴庭因此拒批出上訴至終審法院的許可，並頒令梁需向醫委會支付12.9萬元的訟費。

案件編號：CACV63/2023