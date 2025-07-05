7.5 地震預言｜東瀛遊日三團出發　稱最壞時間已過　料8月逐回升

日本漫畫《我所看見的未來》曾預言日本「毀滅性大地震」於今日當地1凌晨4時18分發生，最終大地震未有出現。有不少市民無懼預言，今日如常到日本旅遊。有前往九州的市民稱，報名團費較以往便宜三分之一，亦指有做好防災準備，提前帶備乾糧和攙扶用品，到埗後視乎情況再添置。



東瀛遊今日有三個遊日旅行團，分別前往北海道、九州及大阪。東瀛遊執行董事兼創辦人禤國全預期第四季度，會比以往同季度迎來一個大增長，笑稱「最壞時間過左」。



人流明顯比昨日(4日)有所上升。（陳穎欣攝）

身邊家人朋友提醒 市民：想去就去啦

鬧得沸沸揚揚引起社會討論的日本大地震預言，令不少港人產生遊日的安全疑慮。「毀滅性大地震」預言今日當地凌晨4時18分，最終未有應驗。

東瀛遊三個遊日旅行團今日如常出發，前往北海道、九州及大阪。多名團友均表示不擔心，團友陶小姐與家人直言不相信「人為預言」。

團友梁先生表示，早於三月已經報團，盡管家人和朋友都有提醒，他則無太大擔心，「點都照去」。他未有受港人退訂遊日機票潮影響，「人有人（想法），我有我自己，想去就去啦。」

前往九州的何先生稱，報名團費比以往下降三分之一。他指，事前有做防災準備，提前帶備乾糧以及攙扶用品，到埗後因應實際情況再添置。他續說，家人和朋友於兩三日前出發遊日，部份已安全歸來，不會過分憂慮。

何先生有提前帶備乾糧。（陳穎欣攝）

梁先生三月已報團，心態從未受影響，「鍾意去就去」。（陳穎欣攝）

陶小姐與家人不相信「人為預言」，稱完全不擔心。（陳穎欣攝）

首次出國外遊照去大坂 團友拒信預言

日本大坂團的團友、首次一次出國旅遊的鄺小姐和兒子，稱從來不相信預言，其子稱「學校老師有講到（「地震預言」）是謠言」。

鄺小姐都相信日本作為發達國家，若然發生大地震，相信民眾會獲通知撒離，不會為此特別擔心，亦無為地震做任何防災準備。

黎導遊家人朋友以往一直有關心其安全，并不受「預言」影響。（陳穎欣攝）

導遊黎自生稱，至今未收到帶團旅客對「預言」任何恐慌提問，認為報團旅客對日本防災先進、數據準成都有相對信心。她指，作為日本導遊，早有學習防災預備措施。

禤國全今早出現在機場和團友交流。（陳穎欣攝）

8月遊日團續大減價 大阪5日團僅5000元平逾半

東瀛遊執行董事兼創辦人禤國全表示，受「地震預言」影響，本月出發日本的旅遊團，無論數量、參與人數、價格都比以往大幅下跌，舉例過往平均每天有7至10個日本旅行團出發，今天只有3個團，即至少跌超過一半；參加遊日團人數亦由以往每團平均20至30人，下跌至今日每團僅有12人。他說，大多數旅客轉往內地或東南亞地區， 舉例，中國線有近三成增長。

禤國全預計，未來兩個月的日本旅遊市場會逐步恢復，報日本的團人數會由8月起回升，到９月底至10月、接近紅葉觀賞期，有望迎來反彈。他稱東瀛遊在8至9月，預備超過100個日本旅行團，以及大額折扣價，刺激市民遊日意欲。他形容，「日本線從來未試過如此優惠，暑假約5000元可以去大阪（5天），以往要11000至12000，接近半價。價錢上航空公司機票都有做好大折扣，希望壓縮咗價錢會有返吸引力。」