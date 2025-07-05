7月5日大地震「預言」倒數　中國駐日本使館提醒公民防範自然災害

根據漫畫家龍樹諒在2021年出版的漫畫《我所看見的未來》，網上傳出「預言」稱2025年7月5日上午4時18分（香港時間上午3時18分）日本會有大災害發生。有關時限即將來臨之際，中國駐日本大使館周五（4日）提醒當地居民注意安全，防範自然災害。



中國駐日本大使館稱，據日本氣象廳統計，自6月21日8時至7月2日下午4時，鹿兒島縣吐噶喇列島近海區域累計發生有感地震911次。7月2日，日本氣象廳舉行緊急記者會，提醒當地居民注意安全，做好能夠隨時避難的準備。

使館說，據中央氣象台消息，今年第3號颱風「木恩」已於7月3日在西北太平洋洋面生成，中心位於日本東京南偏東方約1150公里的洋面上。預計「木恩」將在日本本州島東部洋面以每小時20公里的速度向偏北轉東北方向移動，強度逐漸增強。

龍樹諒《我所看見的未來》封面中，有一些預言仍未應驗。（漫畫封面）

使館還指，據日本氣象廳消息，今年6月日本平均氣溫較基準值高2.34攝氏度，成為自1898年有記錄以來最熱的6月。日本氣象廳表示，今夏日本全國將迎來長時間的酷暑天氣，預計高溫天氣將持續到9月。

使館表示，鑑於上述，駐日本大使館提醒廣大在日同胞及訪日遊客提高自然災害防範意識，密切關注地震動態、氣象預警和防災信息，必要時盡早撤至安全區域；注意出行及交通安全，遇暴雨等極端天氣非必要不外出，確需外出時遠離河道、海邊及山區；關注個人身體健康狀況，高溫天氣下合理安排戶外活動時間，做好防暑降溫措施，及時補充水分。