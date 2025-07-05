日本地震傳言滿天飛　近25萬人觀看監測直播

根據漫畫家龍樹諒在2021年出版的漫畫《我所看見的未來（完全版）》，網上傳出「預言」稱，2025年7月5日上午4時18分（香港時間上午3時18分），太平洋中央會出現海底大爆炸，引發大海嘯，導致日本三分之一的土地消失。甚至有人傳出可能這天會是世界末日。日本全國緊急地震速報的Youtube直播在2025年7月5日上午4時左右有接近25萬人觀看。



龍樹諒在1999年版本的《我所看見的未來》中精準預言日本2011年的311大地震的時間、地點與災難，使得大家都這本書深信不疑。龍樹諒分別在1999年和2021年的7月5日這天，兩度做出相同場景的預知夢，其中在2021年的這場夢中，龍樹諒看到日期明確顯示為「大災難2025年7月」。

日本全國緊急地震速報的Youtube直播在2025年7月5日上午4時左右有接近25萬人觀看。（網頁截圖）

至於確切時間，龍樹諒1999年做夢後醒來看到的時間是上午4時18分。根據過往發預知夢的經驗，做夢後醒來的時間恰好可能是「預言」發生的時間。

龍樹諒在2021年出版的《我所看見的未來（完全版）》漫畫中寫道，自己某年7月5日曾發預知夢，預見太平洋周邊國家遭到巨大海嘯侵襲，巨大海浪甚至是311東日本大地震的3倍。她在後記中提到具體日期，指倘夢境成真，下一次大災難將會在2025年7月5日發生。

日本全國緊急地震速報的Youtube直播：

她今年6月自費出版新作《天使的遺言》，調整針對「7月5日」這個具體日期的說法。她在新作中表示，《我所看見的未來（完全版）》是在出版社的主導下出版，也有些內容不是出於她的本意，並強調夢境的日子並不一定與大事發生的日期相同。

近期在香港和台灣瘋傳的日本7月可能會發生大型災難傳言，導致部份民眾開始避免前往日本旅遊，部分航空公司更因此被迫減少航班。對此，日本國家旅遊局（JNTO）6月3日發文指出，該傳言「沒有科學根據」，並呼籲保持冷靜。