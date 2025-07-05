鹿兒島5.4地震　吐噶喇群島狂震逾1200次　日本氣象廳見傳媒

日本鹿兒島縣十島村惡石島周六（5日）上午6時29分再發生規模5.4地震。十島村吐噶喇群島（トカラ列島）迄今累積地震1283次之際，日本氣象廳上午8時30分（香港時間上午7時30分）舉行記者會。



日本鹿兒島縣十島村惡石島周六（5日）上午6時29分再發生規模5.4地震。十島村吐噶喇群島（トカラ列島）迄今累積地震超過1200次之際，日本氣象廳上午8時30分（香港時間上午7時30分）舉行記者會。（Youtube截圖）

根據日本放送協會，這次地震震央位於吐噶喇群島近海，震央深度為20公里，地震規模震級估計為5.3級，惡石島53名居民全員安全無恙。

記者會上，日本氣象廳對觀測資料進行詳細分析後，更新了地震震級，從5.3級調整為5.4級，震央深度從20公里調整為19公里。

報道引述惡石島學校校長稱，當地自上午3時開始連續發生地震，之後又發生5級以上地震。

根據漫畫家龍樹諒在2021年出版的漫畫《我所看見的未來（完全版）》，網上傳出「預言」稱，2025年7月5日上午4時18分（香港時間上午3時18分），太平洋中央會出現海底大爆炸，引發大海嘯，導致日本三分之一的土地消失。甚至有人傳出可能這天會是世界末日。日本全國緊急地震速報的Youtube直播在2025年7月5日上午4時左右有接近25萬人觀看。

日本全國緊急地震速報的Youtube直播在2025年7月5日上午4時左右有接近25萬人觀看。（網頁截圖）

龍樹諒在1999年版本的《我所看見的未來》中精準預言日本2011年的311大地震的時間、地點與災難，使得大家都這本書深信不疑。龍樹諒分別在1999年和2021年的7月5日這天，兩度做出相同場景的預知夢，其中在2021年的這場夢中，龍樹諒看到日期明確顯示為「大災難2025年7月」。

至於確切時間，龍樹諒1999年做夢後醒來看到的時間是上午4時18分。根據過往發預知夢的經驗，做夢後醒來的時間恰好可能是「預言」發生的時間。

龍樹諒在2021年出版的《我所看見的未來（完全版）》漫畫中寫道，自己某年7月5日曾發預知夢，預見太平洋周邊國家遭到巨大海嘯侵襲，巨大海浪甚至是311東日本大地震的3倍。她在後記中提到具體日期，指倘夢境成真，下一次大災難將會在2025年7月5日發生。

日本全國緊急地震速報的Youtube直播：

她今年6月自費出版新作《天使的遺言》，調整針對「7月5日」這個具體日期的說法。她在新作中表示，《我所看見的未來（完全版）》是在出版社的主導下出版，也有些內容不是出於她的本意，並強調夢境的日子並不一定與大事發生的日期相同。

近期在香港和台灣瘋傳的日本7月可能會發生大型災難傳言，導致部份民眾開始避免前往日本旅遊，部分航空公司更因此被迫減少航班。對此，日本國家旅遊局（JNTO）6月3日發文指出，該傳言「沒有科學根據」，並呼籲保持冷靜。