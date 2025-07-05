7.5日本地震預言｜東瀛遊直播闢謠　大阪買章魚小丸子排隊45分鐘

【日本地震／日本旅遊／東瀛遊／謠言終結日】網上不斷傳出日本今日（7月5日）會爆發大地震。東瀛遊為了重拾港人遊日信心，早上11時起分別在東京、大阪及北海道直播當地實況。其中導遊Franky近日帶領團友浸溫泉及欣賞富良野花田，直播期間則品嚐北海道「傳說中的八層雪糕」，更有團友高呼︰「我唔捨得走呀！」



另一邊廂，東京澀谷十字路口及大阪心齌橋人來人往，傳言似乎不攻自破。有身處大阪的港人表示，剛才排隊買章魚小丸子需時45分鐘，在旁的大阪居民則解釋，由於當地正舉行關西萬覽會，因此人流顯著增加。



東瀛遊北海道團今早約11時半正在小津觀光，導遊Franky正帶領團友，在涼快的天氣下品嚐北海道雪糕。（東瀛遊FB直播截圖）

東瀛遊北海道團今早約11時半正在小津觀光，導遊Franky正帶領團友，在涼快的天氣下品嚐北海道雪糕。（東瀛遊FB直播截圖）

受到日本地震預言的影響，香港今年5月訪日人數按年錄得跌幅11.2%，航空公司相繼調整班次。東瀛遊早前形容今日為「謠言終結日」，早上11時起分別在東京、大阪及北海道直播當地實況，期望可重拾港人的遊日信心。

北海道團正在小津嘆「傳說中的八層雪糕」

東瀛遊北海道團今早約11時半正在小津觀光，導遊Franky正帶領團友，在涼快的天氣下品嚐北海道雪糕，餐廳外車水馬龍，有大批來自韓國及台灣的旅客。「唔係好熱咋喎，天氣好好呀呢度，都涼涼地幾舒服呀，避暑勝地嘛呢度，大家都嘆緊傳說中嘅八層雪糕！」

東瀛遊駐日導遊Ken站在東京著名的澀谷十字路口直擊市況。（東瀛遊FB直播截圖）

只見斑馬線人來人往，高架橋上的地鐵及路上的車輛縱橫交錯，氣氛非常熱鬧。（東瀛遊FB直播截圖）

團友吃喝玩樂浸溫泉後明日返港︰我唔捨得走呀！

導遊Franky又指，團友最近數天一直在吃喝玩樂，曾到登別市的地獄谷浸溫泉，再到富良野欣賞薰衣草田，明日將返回香港。在導遊介紹的期間，更有團友高呼︰「我唔捨得走呀！」

東京澀谷十字路口人來人往 傳言不攻自破

至於東瀛遊駐日導遊Ken站在東京著名的澀谷十字路口直擊市況，只見斑馬線人來人往，高架橋上的地鐵及路上的車輛縱橫交錯，氣氛非常熱鬧，絲毫不受到日本地震的傳言影響。

移居日本的旅遊達人Yen則身處大阪表示，剛才排隊買章魚小丸子需時45分鐘。（東瀛遊FB直播截圖）

大阪居民指，由於當地正舉行關西世界博覽會，因此人流顯著增加。（東瀛遊FB直播截圖）

心齌橋人頭湧湧 大阪居民︰關西世界博覽會帶動

移居日本的旅遊達人Yen則身處大阪表示，今日中午天氣酷熱，但心齌橋人頭湧湧，剛才排隊買章魚小丸子需時45分鐘。在旁的大阪居民解釋，由於當地正舉行關西世界博覽會，因此人流顯著增加，她們都推薦港人到萬博會必買「脈脈公仔」留念。

鹿兒島縣觀光連盟攜同海豚向港人打招呼

此外，東瀛遊的直播插入大量日本觀光局及旅遊業界的片段，其中鹿兒島縣觀光連盟多名成員疑似在水族館錄製片段，只見身後約10隻海豚突然跳出水面，高高躍起，就像一起向港人打招呼。

鹿兒島縣觀光連盟的片段中，有約10隻海豚突然跳出水面，就像一起向港人打招呼。（東瀛遊FB直播截圖）