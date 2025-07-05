李家超：香港載荷專家最快下年首次執行飛行任務

行政長官李家超今日（7月5日）在慶祝中國航天日10周年「善德關愛科研青年發展計劃——第八屆中國航天之旅北京、西安航天科技考察團」啟動禮作視像致辭，表示獲選為國家預備航天員的香港載荷專家，最快於下年首次執行飛行任務。



他表示，首次有港人獲選為國家預備航天員，標誌着國家對香港科研人才實力的肯定更證明年輕人只要積極裝備自己，以堅毅不屈的精神追求理想，航天夢絕非遙不可及。



行政長官李家超。（廖雁雄攝）

李家超：國家航天事業取得了舉世矚目的成就

李家超在致辭時表示，今年4月24日是第十個「中國航天日」，是國家發射第一顆人造衞星的55周年紀念日，數十年以來國家航天事業取得了舉世矚目的成就，從「嫦娥」探月、「天問」探火，到「天宮」空間站的建成，都展示了國家建設航天強國的堅實步伐。

他指出，特區積極配合國家教育強國建設規劃，持續加強在學校推動STEAM及創科教育，從小培養學生對科學和創新科技的興趣和能力；新開設的小學科學科課程、初中科學科課程，會加強航天與創新科技元素，提升學生對國家航天事業的了解。

今次入選的載荷專家女警據悉為一名女總督察，擁博士頭銜的她專長資訊科技及電腦範圍。據警隊內流傳消息，該女總督察為黎家盈，去年起在北京接受相關訓練。

李家超表示，香港的大學科研團隊多次參與國家的航天任務，獲選為國家預備航天員的香港載荷專家，最快於下年首次執行飛行任務。

早前已有消息指，一名女警入選為載荷專家，據悉為一名女總督察，並擁博士頭銜，專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作。據警隊當時內流傳消息，該女總督察為黎家盈，育有3名子女，2023年起在北京接受相關訓練。