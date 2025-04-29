港澳航天員最快明年上太空　港入選載荷專家黎家盈　總督察升警司

神舟二十號載人飛行任務上周三（23日）宣布，入選第四批航天員的港澳航天員作為載荷專家，預計最在2026年首次執行飛行任務。有關方面暫未公布香港載荷專家名字，但早前有消息指，該載荷專家為女總督察黎家盈。據悉，前年已到北京受訓的黎家盈，近日獲警隊晉升為警司。



消息指，前年已到北京受訓的黎家盈，近日獲警隊晉升為警司。

▼2023年6月7日 李家超與赴京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面▼



消息稱，在警隊最新的晉升安排上，擢升為警司人士中有「黎家盈」的名字，而亦有消息指，黎家盈在接受連串考核後，近日已正式獲通知晉升為警司。

中國載人航天工程辦公室：港澳航天員入隊後很快適應

中國載人航天工程辦公室副主任、中國載人航天工程新聞發言人林西強上周三在神舟二十號載人航天任務新聞發布會上透露，港澳航天員入隊後，很快適應了工作和生活環境，港澳航天員作為載荷專家，預計最早將在2026年首次執行飛行任務。

▼2023年6月7日 李家超與赴京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面▼



▼2022年10月2日 政府公布招募太空人任「載荷專家」詳情▼



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中國載人航天工程辦公室去年6月11日宣布完成第四批預備航天員選拔工作，獲選預備航天員當中包括一名來自香港的載荷專家。

入選載荷專家時為總督察 擁博士頭銜 專長資訊科技

當時已有消息指，一名女警入選為載荷專家，據悉為一名女總督察，並擁博士頭銜，專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作。據警隊當時內流傳消息，該女總督察為黎家盈，育有3名子女，2023年起在北京接受相關訓練。

創科局局長孫東去年6月曾表示，對於獲選預備航天員當中包括一名來自香港的載荷專家，他與全港市民一樣感到無比興奮，是全香港人光榮。他指，明白大家都很想知道是誰入選，惟國家對於預備航天員選拔有很多考慮，未有回應入選者是否如消息所指的女總督察黎家盈，他強調會繼續與中央保持溝通，有再一步消息會進一步公布。

李家超去年6月在禮賓府為入複選者打氣露「身影」

香港載荷專家選拔參與者的身份及背景相當保密，行政長官李家超2023年6月在禮賓府，與即將往北京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面及打氣時，當局發布的圖片亦只有候選人背面，從他們背影見到，有不少女性身影。

中國航天員科研訓練中心研究員、載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬早前接受訪問時稱，在港澳選拔載荷專家，沒有性別方面限制，在「定選」階段會對候選者進行深入的考察，不僅了解候選人情況，同時要其家屬，包括共同生活的人進行指定醫院體檢，避免有遺傳性、傳染性疾病。

被問到今後港澳載荷專家將可能執行哪些任務，黃偉芬表示，載荷專家主要是在太空站從事科學研究工作，至於未來的載人登月計劃是否可能有份？黃偉芬表示，載人登月的航天員需要有過飛行經驗、傾向於由職業航天員來執行載人登月任務。