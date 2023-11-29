航天員選拔｜港澳載荷專家進入二選一最後階段　當選將成新團員

中國載人航天工程代表團訪港踏入第二日，代表團成員今日（29日）早上出席教育局主辦的「中國載人航天工程代表團與中、小學生真情對話」活動。神舟十二號航天員劉伯明表示，第4批航天員的選拔有港澳地區的載荷專家，人員已初步確定現有兩個比較合適的候選人進入最後的階段，將從兩位候選人選一位成為團員。



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神舟十二號乘組航天員劉伯明、代表團成員王學武和鍾紅恩出席在馬頭涌官立小學（紅磡灣）舉行的「中國載人航天工程代表團與中、小學生真情對話」活動。劉伯明表示，第4批航天員的選拔有港澳地區的載荷專家，人員已初步確定，現有兩個比較合適的已經進入了最後的階段，將從兩位侯候選人選一位成為團員。

代表團團長兼中國載人航天工程辦公室副主任林西強、神舟十四號乘組指令長陳冬和代表團成員則出席在培僑中學舉行的「中國載人航天工程代表團與中、小學生真情對話」活動，與師生對談兩小時，分享太空生活，航天員訓練等。

神舟十四號乘組指令長陳冬向同學展示自己在太空拍攝的香港照片，包括機場及港珠澳大橋。(政府新聞處)

陳冬又向同學展示自己在太空拍攝的香港照片，包括機場及港珠澳大橋，幻燈片附有「能在太空拍攝香港，也是件很幸運的事」的字句。

去年陳冬在太空回信的培僑中學學生陳蔓琳今日亦有出席活動，她表示，在上台時陳冬對她說「終於見到你了」。讓她感到十分感動，而陳冬對她的回信亦有十分大的啟發，特別是「生活就像天空一樣，不都是艷陽天，但也因為有陽光、雨水、風雪、雷電，才有色彩豐富的天空。」一句，令她明白面對不同的挑戰和困難要以平和的心去面對。

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培僑中學校長伍煥杰表示，希望今次交流可增進學生的國民身分認同，令年輕人有抱負和理想，貢獻航天事業。

神舟十五號乘組航天員張陸出席在香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）舉行的「中國載人航天工程代表團與中、小學生真情對話」活動。

神舟十三號乘組航天員王亞平出席在香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（小學部）舉行的「中國載人航天工程代表團與中、小學生真情對話」活動。