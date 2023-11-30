航天員訪港｜出席航天展開幕儀式　下午到兩間大學與年輕人交流

正在訪港的國家載人航天工程代表團，今日（30日）到科學館出席「中國載人航天工程展」開幕儀式。中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，近3年在中央領導下攻堅克難，完成了12次空間站建造任務，是包括香港人在內、全國人民大力支持的結果，也是中國人民攀登世界高峰，建設航天強國的重要里程碑，通過今次展覽展示載人航天工程30年的歷程，讓港人更了解和參與相關工程。代表團下午分別到理大以及科大與師生交流。



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「中國載人航天工程展」由特區政府和中國載人航天工程辦公室聯合主辦，由康文署籌劃，由明天（1日）起至明年2月中，在科學館和香港歷史博物館舉行。

政務司司長陳國基在開幕儀式致辭表示，這次展覽全面並有系統地回顧中國載人航天工程30年來自信自強、奮鬥圓夢的歷程，冀可啟發香港市民，尤其是青年對航天科技的興趣。他指，國家正在進行的第四批預備航天員選拔工作計劃，也有香港地區的載荷專家進入選拔最後階段，可見國家對香港的重視和肯定，他期待香港市民為國家航天工程作出貢獻。

訪港代表團團長、中國載人航天工程辦公室林西強副主任在致辭表示，中國載人航天工程自1992年以來開拓創新，掌握一系列技術，造出一條符合國情，具有中國特色的載人航天發展道路。近3年在中央領導下攻堅克難，完成了12次空間站建造任務，是包括港人在內、全國人民大力支持的結果，也是中國人民攀登世界高峰，建設航天強國的重要里程碑。林西強提到，展覽通過展示載人航天工程30年的歷程，可讓港人更了解和參與相關工程。

展覽分為兩大展區，分別在香港科學館及香港歷史博物館，合共展出近30組展品。位於香港歷史博物館一樓大堂的展區，以中國載人航天發展史為主軸，讓參觀者回顧中國載人航天三十年來的歷程。而香港科學館二樓展覽廳的展區則展示工程方面的成就，以及對未來發展的展望。

重點展品包括神舟飛船返回艙、艙內航天服、中國空間站模型，還有多支火箭的模型如長征二號F、長征七號、長征五號B運載火箭，以及新一代載人飛船及月面着陸器模型等。

「中國載人航天工程展」資訊：

日期：12月1日至2024年2月18日

時間：逢周一、二、三、五為10:00am至7:00pm

逢周六、日及公眾假期為10:00am至10:00pm

地點：香港科學館和香港歷史博物館舉行

費用：免費入場

網站：hk.science.museum/tc/web/scm/exhibition/cmse.html



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航天員在下午分組到訪理工大學和科技大學，講解國家航天科技發展的最新情況，並就不同航天範疇包括航天科技、太空生活、航天員訓練等，與師生交流。林西強和七名代表團成員出席在理大舉行的「與大學師生對話」活動。

教育局局長蔡若蓮致辭時表示，經過一代又一代人的努力，國家已經一躍成為人類載人航天領域的前列，中國人勇往直前、不屈不撓、努力不懈的精神，舉世矚目。代表團的到來，充分展示了國家對香港同學的重視與愛護。她續指，理大和國家航天科技界的多方面合作和發展，種種成果都顯示香港與內地學術交流和資源分享的協同效應。政府將全力支持兩地繼續深化合作，加強科研領域的交流協作，實現高水平的互利共贏，合力為國家建設航天強國發揮重要支撐的作用。

而代表團的其他九名成員同時出席在科大舉行的活動，與約400名科大師生會面。科大為香港首間發射衞星的大學，一直積極推動香港航天科技發展。