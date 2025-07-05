CHIIKAWA特展預熱人頭湧湧　男粉絲穿CHIIKAWA裝提早3小時霸頭位

【CHIIKAWA香港/CHIIKAWA展覽】創意品牌AllRightsReserved攜手Chiikawa主辦大型展覽 「CHiiKAWA DAYS」大型特展，將於下月1日至24日於尖沙咀K11 MUSEA暨海濱舉行。主辦單位今日（5日）舉行展前預熱活動，設置立牌，三大角色Chiikawa、小八及兔兔亦有現身，與粉絲近距離互動。



活動中午12時才開放予公眾進場，其中首位入場的男粉絲身穿Chiikawa上衣、背包上亦掛有Chiikawa吊飾，專程提早於活動開始前3小時來到排隊。他雖笑說很「大愛」，所有角色也喜歡，最愛還是小八，對今次活動亦充滿期待：「好難得香港有個咁嘅活動，相信好多人都好想。」



現場放置了角色立牌供入場人士打卡。（梁鵬威攝）

不少人到場，場面熱鬧。（梁鵬威攝）

預熱活動於尖沙咀梳士巴利花園舉行，只有一天。現場放置了角色立牌供入場人士打卡，三大角色Chiikawa、小八及兔兔亦有在現場，與到場粉絲互動。不少人一家大小前來，戴上大會現場派發的Chiikawa角色造型紙帽及討伐棒，在各個角色的立牌前拍照，場面熱鬧。

粉絲康先生穿着Chiikawa公仔上衣提早3小時霸頭位入場，笑說對今次活動充滿期待。(李振邦攝)

男粉絲穿Chiikawa裝撐場：好難得香港有個咁嘅活動

活動於中午12時才開始讓粉絲入場，當時有近百人排隊，其中排頭位的粉絲康先生早於3小時前已到場。他身穿Chiikawa衣服，背包上亦有掛Chiikawa吊飾，喜歡Chiikawa已有一年，他笑說自己很「大愛」，所有角色也喜歡，但若真的要選出最愛就是小八，對於香港今次舉辦Chiikawa活動，令他感到十分期待：「好難得香港有個咁嘅活動，相信好多人都好想。」

陳先生在場外繪晝活動中的各個CHIIKAWA角色，栩栩如生。(李振邦攝)

陳先生在場外繪晝活動中的各個CHIIKAWA角色，栩栩如生。(李振邦攝)

陳先生在場外繪晝活動中的各個CHIIKAWA角色，栩栩如生。(李振邦攝)

粉絲場外寫生以表另類支持

另一位粉絲陳先生更於早上8時許已到場，但他未有加入隊伍入場打卡，反而在場外「擺陣」安靜地素描寫生，畫下活動場景，以另類方式支持活動。他對今次活動的場景感到相當滿意，現場角色立牌有些造型他也沒見過，例如手持番薯的造型等。

3大角色在現場與到場人士互動。（梁鵬威攝）

林小姐特意戴上Chiikawa頭飾。（梁鵬威攝）

居港台灣人：好靚，好期待

居港台灣人林小姐今日亦特意到場。她一年多前開始看Chiikawa動畫，十分喜愛作為主角的Chiikawa，更特意戴上Chiikawa頭飾。她用廣東話表示活動場地「好靚，好期待」。至於比較港台兩地的Chiikawa文化，她則表示認為Chiikawa在台灣更盛行，因為台灣有Chiikawa專門店。

主辦單位ARR創辦人林樹鑫。（梁鵬威攝）

林樹鑫手持Chiikawa特展限定的點心款式公仔。（梁鵬威攝）

主辦單位：很多亞洲Chiikawa迷想到港參與活動

主辦單位ARR創辦人林樹鑫指，活動獲發展局及文體旅局提供場地，但他沒有申請盛事基金。他提到，香港有大型暑假活動的需求，因為有很多人留港消費，數據亦反映很多亞洲Chiikawa迷想到港參與活動；而香港配套及人才均充足，有利舉辦大型活動。香港只是活動的第一站，他計劃在亞洲其餘10個城市舉行巡迴展。

現場亦有宣布，下月1日舉行的Chiikawa大型特展的首輪門票已售罄，次輪將於下周三（9日）於Klook發售。