7.5日本地震預言｜居日港商對地震習以為常︰當地人全部當笑話聽

【世界末日／日本地震／7月5日大地震／日本地震即時／日本地震預言／日本旅遊／謠言終結日】有日本漫畫「預言」當地今日（7月5日）爆發大地震，其後傳言愈演愈烈，打擊港人的遊日意欲，惟日本直至今午仍是一片歌舞昇平。有居日港商接受《香港01》訪問時，引述日本氣象廳的數據，強調日本每小時都在發生地震，就像飲水食飯一樣習以為常，只有港人對預言特別感到恐慌。不過為了防範於未然，他昨日也「應節」取出物資做好準備︰「日本人冇留意冇理過。在日香港人，全部當笑話聽。」



網上流傳日本在7月5日會爆發大地震，東京秋葉原下午約3時人頭湧湧。（「兩公婆日本禮品」提供相片）

網上流傳日本在7月5日會爆發大地震，東京秋葉原下午約3時人頭湧湧。（「兩公婆日本禮品」提供相片）

「兩公婆日本禮品」在新冠疫情初期創立，創辦人DK目前在日本東京經營禮品及代購等業務，每年大部份時間在當地逗留。他表示，自從日本地震傳預言廣泛流傳後，香港旅客的數量確實有所減少，惟港人遊日意欲降低，對他的生意並無正面或負面影響。

東京7月來回機票$1400 居日港商驚嘆︰從來冇見過

不過，地震傳言並非完全沒有好處，由於DK與家人長期分隔港日兩地，他的家人將在兩周後趁暑假乘坐香港航空往日本團聚，他驚嘆東京來回機票只花費1,400元，形容為從來沒見過的價錢。

網上流傳日本在7月5日會爆發大地震，東京秋葉原下午約3時人頭湧湧。（「兩公婆日本禮品」提供相片）

網上流傳日本在7月5日會爆發大地震，東京秋葉原約3時人頭湧湧。（「兩公婆日本禮品」提供相片）

直擊東京秋葉原今午人頭湧湧︰係香港人先咁驚青

根據DK即時拍攝的相片顯示，東京秋葉原今午約3時人頭湧湧，可謂馬照跑舞照跳，不論是當地人及旅客都沒有擔心大地震傳言。他笑說「係香港人同台灣人先咁驚青」，更稱居日港人同樣不感到擔心︰

日本人冇留意冇理過。在日香港人，全部當笑話聽。 「兩公婆日本禮品」創辦人DK

日本幾乎每小時都在地震。（日本氣象廳網頁截圖）

日本幾乎每小時都在地震。（「兩公婆日本禮品」提供相片）

引述氣象廳數據︰日本地震同每日都要飲水食飯一樣

為何傳言沒有在日本引起恐慌？DK引述日本氣象廳的數據指出，當地每小時不斷發生地震，相等於人類每日需喝水及吃飯，已習以為常。「日本日日都地震，同每日都要飲水食飯去廁所一樣。你見到個個鐘都會地震，我哋啱啱Message呢10分鐘，都震咗一次。」

網上流傳日本在7月5日會爆發大地震，東京秋葉原約3時人頭湧湧。（「兩公婆日本禮品」提供相片）

網上流傳日本在7月5日會爆發大地震，東京秋葉原約3時人頭湧湧。（「兩公婆日本禮品」提供相片）

防範於未然 昨日「應節」取出物資做準備

不過，DK並非完全忽視地震傳言，由於每個日本家庭都備有防災物資，當地政府去年亦曾派發防災用品，他為了防範於未然，昨日取出物資做好準備。「我淨係有頭盔、水、糧食、電筒，就咁一個袋擺埋一邊，尋晚就應吓節，攞咗出嚟。」