今日新聞8分鐘｜司機泊錶位　遭車房指罵｜清水灣電動車陷火海

觀塘道本田遇查危駕狂飆1公里 司機樂華邨棄車逃 警檢2張身份證

今日（6日）凌晨2時許，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊巡經九龍灣觀塘道和福淘街交界時，發現一輛白色本田私家車左搖右擺駕駛，於是示意本田停車，以及要求司機出示身份證，年約20歲男司機未有停下，突然加速駛走，駛至福淘街和牛頭角道交界時，理應轉左駛入牛頭角道，本田卻逆線轉右一度失去蹤影。

警員駕車繼續追截，追到大約1公里外的樂華南邨展華樓對開馬路時，發現涉案本田，當時本田尚未熄匙，車上無人，警員在場展開調查，在車內發現2張相信不屬於涉案司機的身份證，初步相信涉案司機涉嫌「危險駕駛」和「藏有他人身份證」罪名，正追查對方下落。

薄扶林沙灣遊艇起火冒黑煙 水警射水灌救救出乘客

今日（6日）上午11時17分，警方接報薄扶林沙灣海面一艘遊艇起火冒煙，船上載有20多名乘客。水警到場救出所有乘客，送往香港仔水警基地，事件中無人受傷。

現場圖片可見，涉事遊艇冒出黑色濃煙，船身熏黑。消防將火警列為二級，水警輪及消防快艇駛近射水灌救，消防滅火輪亦前來支援，目前火已被救熄。

01消息｜網約車合法化成定局 發牌量或參考一指標 司機須考試

特區政府年初預告今年內推出網約車規管框架，綜合多方消息，最快今個月內出爐，其中主要方向是為網約車合法營運訂立機制，包括向網約平台發牌及訂明網約車司機與平台經營者的關係。對於社會最關注的網約車牌照數量問題，有政府中人向《香港01》透露，計劃為非的士的網約車發出新牌照，具體數量未落實，但「唔會無限」，希望在的士與網約車之間取得利益平衡。

網約點對點叫車服務在香港實際上已運行了11年，市場龍頭Uber近日不斷「發功」，表明希望無上限發牌，的士業界則提出不能發超過1000個牌。另有聲音主張「中間落墨」發一萬個網約車牌照。當局也有自己的盤算，政府中人強調，衡量網約車發牌數量的重點是不讓市民乘車體驗變差。

荃灣享和街司機圖泊錶位被赤膊男指罵 反駁怒斥：租車房包錶位？

荃灣享和街不時發生車房與司機爭執甚至襲擊事件，錶位長期被人以雜物霸佔，為人詬病。網上流傳一段影片，拍片男司機指在享和街錶位發現有車離開，打算泊入之際，被多名懷疑車房職員辱罵，指司機「玩嘢」、問「你係咪新嚟㗎？」

司機霸氣回應：「我理得你係咪新嚟，新嚟同經常嚟都係咁X樣嘅」，又反問車房職員「租車房係咪包埋個錶位俾你？」，雙方爭吵逾4分鐘。警方接報到場，將案件列作「糾紛」處理。

清水灣電動車疑撞護土牆陷火海 目擊者爆粗︰X！成架車燒咗

清水灣發生車禍。本周六（5日）晚上9時27分，一輛私家車沿大坳門路往清水灣花園行駛，其間駛至一個彎位時，懷疑失控越過對面線「自炒」撞向右邊護土牆，繼而反彈到左邊行車路，私家車頓時陷入火海，司機及時下車報案，消防接報到場，同晚9時47分出動一條喉和一隊煙帽隊撲火，去到同晚9時59分將火撲熄，正調查起火原因。

IB放榜｜全港至少30名狀元包括英基、男拔 顏寶鈴書院首誕狀元

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日放榜，各校陸續公布成績，今屆至少有30名狀元。英基學校協會轄下7間中學，一共誕下15名考獲滿分45分的狀元，至於滬江維多利亞學校今年誕生5名，拔萃男書院則有3個。保良局顏寶鈴書院今年首次誕生狀元，更「雙喜臨門」，有兩名考生考獲45分。

香港加拿大國際學校（CDNIS）亦有2名IB狀元誕生，新加坡國際學校（香港）則有1名狀元；另外，聖保羅男女中學、保良局蔡繼有學校及新加坡國際學校（香港）各有1名狀元。

巴基斯坦寵物獅子躍圍牆逃出襲行人3傷 婦女遭撲倒在地場面驚險

巴基斯坦7月3日晚上發生寵物獅子襲擊路人事件，一隻雄獅跳過民宅圍牆，在街頭追逐並攻擊一名婦女和兩個孩子，所幸三人送醫後並無大礙。獅子已被警方抓獲，送往野生動物園，警方稱已逮捕涉案的三名男子，他們涉嫌在事發後試圖帶着獅子逃跑。

Elon Musk宣布「美國黨」成立 挑戰「一黨專政」體系

美國富豪馬斯克（Elon Musk）周六（5日）宣布成立「美國黨」。