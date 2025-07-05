巴基斯坦寵物獅子躍圍牆逃出襲行人3傷　婦女遭撲倒在地場面驚險

巴基斯坦7月3日晚上發生寵物獅子襲擊路人事件，一隻雄獅跳過民宅圍牆，在街頭追逐並攻擊一名婦女和兩個孩子，所幸三人送醫後並無大礙。獅子已被警方抓獲，送往野生動物園，警方稱已逮捕涉案的三名男子，他們涉嫌在事發後試圖帶着獅子逃跑。



▼獅子襲擊行人

旁遮普省拉哈爾市（Lahore）警方公布的閉路電視錄像顯示，周四晚上，這頭11個月大的雄獅跳過主人住宅的圍牆，追趕一名女子。錄像顯示獅子跳到女子背上，將她撲倒在地。圍牆內跑出一人，前往嘗試協助，把牠從女子身上趕跑。

警方引述兩個孩子的父親表示，獅子隨後跑向他5歲和7歲的兒子，抓傷他們的手臂和臉部。三名傷者隨後被送往醫院，所幸傷勢不嚴重。

2025年7月3日晚上，巴基斯坦旁遮普省拉哈爾市（Lahore）一隻寵物獅子跳過民宅圍牆，在街頭追逐並攻擊一名婦女和兩個孩子，所幸三人送醫後並無大礙。獅子已被警方抓獲並送往野生動物園。（X/ @MBilalkhan525影片截圖）

這名父親還補充，稱屋主跑出來後「看到自家的獅子襲擊路人，覺得很有趣」。

警方周五表示，他們已逮捕三名涉事男子。拉哈爾副監察長辦公室： 「疑犯帶着獅子逃離現場，他們在事件發生後12小時內被捕。」

這隻獅子被送到野生動物園，該設施的官員表示，牠看起來健康狀況良好。

獅子是巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）的象徵動物，此為示意圖。（IG@matusadonanationalpark）

在巴基斯坦人口最多的旁遮普省，飼養外來動物尤其是大型貓科動物作為寵物一直被視為特權和權力的象徵。

2024年12月，拉哈爾另一個街區一隻成年獅子從圍欄中逃脫，嚇壞當地居民，最終被一名安全警衛擊斃。這事件促使旁遮普省政府通過新法律，規範大型貓科動物買賣、繁殖和所有權。

目前法律要求大型貓科動物主人必須取得許可證，禁止在居民區飼養這種動物，且必須支付高額註冊費用，飼養場地面積至少要達到10英畝（約4萬平方米）。

獅子也是執政黨巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）（Pakistan Muslim League-Nawaz）的象徵動物，該黨去年禁止支持者攜帶獅子參加政治集會。