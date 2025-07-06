01消息｜網約車合法化成定局 發牌量或參考一指標 司機須考試
特區政府年初預告今年內推出網約車規管框架，綜合多方消息，最快今個月內出爐，其中主要方向是為網約車合法營運訂立機制，包括向網約平台發牌及訂明網約車司機與平台經營者的關係。對於社會最關注的網約車牌照數量問題，有政府中人向《香港01》透露，計劃為非的士的網約車發出新牌照，具體數量未落實，但「唔會無限」，希望在的士與網約車之間取得利益平衡。
網約點對點叫車服務在香港實際上已運行了11年，市場龍頭Uber近日不斷「發功」，表明希望無上限發牌，的士業界則提出不能發超過1000個牌。另有聲音主張「中間落墨」發一萬個網約車牌照。當局也有自己的盤算，政府中人強調，衡量網約車發牌數量的重點是不讓市民乘車體驗變差。
李家超5月表明決心「提升的士和出租車合法網約服務」
網約車進軍香港以來，憑藉點對點的便利優勢，逐漸成為不少市民出行工具，與的士業的矛盾也日積月累。特區政府過往對網約車的討論多着眼於加強規管、打擊非法載客的「白牌車」，今年5月20日行政長官李家超明確提及網約車平台要領牌、司機要買保險，更預告本屆政府有決心「提升的士和出租車的合法網約服務」，突顯網約車合法化事宜已進入了政策議程。
消息指政府或允許2至3個網約平台運作
的士固然是出租車，但出租車不一定是的士。政府過往屢被批評漠視的士牌照壟斷問題，缺乏破除利益固化藩籬的魄力，對點對點出租車服務發展趨勢亦怠於應對。李家超表明有決心改革多年累積的問題，為的士以外的網約車發牌埋下伏筆，其時已有消息指，政府內部正研究有別於的士的網約出租車規管框架，其中一個考慮是不能在街上截車載客，參考其他地方經驗，定價高於的士。
李家超闡述政府立場時指出，網約平台必須領牌。有消息指，政府很有可能允許2至3個平台運作，其中Uber在香港投入資源多、規模大，相信較大機會是其中一個經營平台。
網約車發牌「唔會無限」
政府中人：重點是不令市民乘車體驗變差
輿論更關注的是政府如何處理網約車牌照。Uber已打開口牌要求無限量發牌，不過《香港01》獲悉，當局未有此打算。有政府中人透露，計劃為非的士的網約車發新的載客取酬牌照，具體數量未落實，但表明「唔會無限」，原則是透過規管平衡的士業與網約車平台的利益，重點是不希望令市民乘車體驗變差，包括等車時間。
政府消息指，發出網約車牌照後，網約車平台必須擁有持牌網約車司機，才可合法營運。有知情人士透露，政府研究網約車牌照有時限，與的士有所分別。亦有人表示，政府未有最終定案，因為發太少牌照無意義，無上限又太誇張，具體數字仍待商榷，未必可在今年內交代。
繁忙時間數千網約車運作 政圈料成發牌數量參照點
目前，全港有18,000輛的士，Uber公開的數據顯示有30,000名網約車司機。據稱的士業界希望僅發出不多於1000個牌照，有人建議「中間落墨」發一萬個牌。值得一提的是，儘管現時未發新牌，但據悉Uber平日繁忙時間同時運作的網約車有約數千輛，與一萬輛仍有段距離，當中更有不少是的士。不過，也要明白現實是儘管有30,000人登記成為司機，但不是人人都每天上班，政圈相信這也是其中一個決定牌照數量時的考慮。
的士業界另一個關注點是網約車司機牌照是否與的士司機看齊，行內不滿白牌車平台無要求司機培訓或考試，認定是影響的士司機入行的原因之一，早前已公開要求網約車司機也要通過考試。
政府提出簡化的士考試 料為網約車司機牌作準備
政府中人透露，將來規管後的網約車司機需要考牌。因應業界一直不滿的士考試試題困難，政府近日提出簡化的士考試試題，相信也是為了將來網約車司機考試作準備。除了考牌，第三者保險、商業登記證也預料是網約車司機的要求。至於外界早前提議網約車平台所得收入，撥一部份資助的士行業發展，Uber亦認同徵收「網約車服務稅」支援的士業，有添馬中人透露正在研究這建議，未有最終決定。
行會成員、保險界立法會議員陳健波表示，希望今年內落實網約車規管的大框架，訂明網約車司機、平台經營者、保險方面的責任。他向《香港01》指出，推出框架後，保險業界亦會開始着手籌備相關工作，料各方需要數月時間籌備。他又稱，網約車有規管制度後，政府就可以對網約車司機作出盡職審查，變相可加大力度打擊白牌車及非合資格平台。
框架需提交立會交通委員會討論 下個會期7月18日
按照既定程序，政府推出的框架會提交立法會交通事務委員會討論。委員會本月開會日期是下周五（7月18日），立法會網站目前未顯示當日有任何議程。網約車合法化問題一直拖而未決，是否迎來變局，答案也許很快就會揭曉。
問：網約車在香港是非法的嗎？
答：香港法律規定，利用汽車載客取酬的行為必須取得「出租汽車許可證」，而長久以來，個人點對點交通服務主要由擁有牌照的「的士」提供；不過，當科技促使交通運輸產業和市民出行需求發生根本變化，衍生「網約車」這種新型載客取酬營運形式，特區政府卻遲遲未有打破的士牌照壟斷，未能開放市場競爭，導致網約車在港服務11年仍未合法化。
問：政府停止增發的士牌照多年，帶來什麼問題？
答：香港目前共有18,163個的士牌照，因政府停發新牌導致數量稀缺，持有者可以控制市場形成壟斷，並且催生了非常畸形的炒牌環境，令的士牌照由「公共交通資源」變成「金融炒賣工具」，在過去25年內由252萬元被炒高至667萬元。的士牌主將炒牌成本轉嫁租車司機，迫使司機和乘客陷入「司機收入低—服務差—乘客埋怨—流失更多客—收入更低—服務更差—社會怨氣更大」的惡性循環，更積聚的士和網約車之間的仇恨，種下社會衝突禍根。
問：的士與網約車亂局，應該怎樣解決？
答：往屆政府施政失當，既未有打破的士壟斷，又未有落實網約車合法化，的士與網約車出現惡性競爭，影響市民出行體驗、損害司機勞動利益，更令不同群體之間產生越來越大的怨氣和怒氣。有為政府理應敢於改革，堅持以產業發展和社會轉型為主線、以乘客需求和司機權益為依歸，推動網約車合法化，徹底打破的士壟斷，重構點對點出行服務，杜絕公共運輸服務資源的炒賣空間。