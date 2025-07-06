IB放榜｜墨爾文國際學校和弘立書院各誕一位狀元

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，全港有超過30名考獲45分滿分的「狀元」。其中香港墨爾文國際學校和弘立書院今日分別宣佈有一位狀元。



墨爾文學生收到了全球著名院校超過70個錄取通知；弘立今屆106位學生則獲得來自全球頂尖大學及高等學府逾720份錄取通知書，其中包括19份來自競爭激烈的醫學院。



香港墨爾文國際學校。（盧翊銘攝）

弘立書院。（弘立書院網站）

墨爾文國際學校：三分一學生取得40分或以上

墨爾文國際學校今日公布，一名學生獲得45分滿分成績；有超過三分一學生取得40分或以上；28%的學生獲得雙語文憑。

該校表示，今屆畢業生收到來自全球著名院校超過70個錄取通知，包括芝加哥大學、西北大學（獎學金）、加州大學聖地牙哥分校、倫敦大學學院、倫敦國王學院等，以及本港香港大學與倫敦大學合辦的法學雙學位、香港大學和中文大學的醫學課程，以及中文大學和科技大學的量化金融課程等。

校長：今屆學生是首批在校完成整個中學階段課程

該校校長Paul Wickes指，今年是自2018年開校以來，學校有第一屆畢業生完成整個中學階段課程。他表示，這一屆學生的成長過程充分體現了學校的核心教育理念——通過培養好奇心、批判思維和抗逆力，幫助學生在各學科領域中全面發展，並具備了在頂尖大學以及課堂外生活中取得成功的技能和質素。

香港墨爾文國際學校2025畢業班。（香港墨爾文國際學校提供）

弘立書院：106位學生獲逾720份錄取通知書

弘立書院除了一位狀元外，亦有17名取得44或43分的學生。該校106位學生收到了來自全球頂尖大學及高等學府，如在QS世界大學排名排第二的倫敦帝國學院等的逾720份錄取通知書，其中包括19份來自競爭激烈的醫學院。

該校校長查永茂指，本屆畢業生無論在人數規模、大學錄取的多樣性、學術成就及獎學金收穫均創下佳績。他表示，畢業生們不僅具備嚴謹的學術素養，更擁有高尚品格，能在瞬息萬變的世界中引領前行。

弘立書院2025畢業班。（弘立書院提供）

赤柱聖士提反書院：三成學生取得42分或以上

另外，赤柱聖士提反書院今年有7名取得44分，成為「榜眼」，另有一名學生考獲43分。校方表示，有多達三成學生取得42分或以上的成績，超過五成學生取得40分或以上的佳績。

今年50名IB學生共獲得逾200封來自全球高等學府的錄取通知，其中超過七成來自QS世界大學排名前100的院校。當中超過九成學生已獲心儀大學及學科的有條件取錄資格，學生將入讀的學科除了傳統熱門學科如醫科、法律及環球金融等「神科」外，還涵蓋設計、藝術、音樂及人工智能等。

赤柱的聖士提反書院今年誕共有7名「榜眼」（44分）及一名「探花」（43分）。（校方提供圖片)