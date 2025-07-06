IB放榜｜男拔狀元考試中途一日空檔　赴泰國橋牌比賽奪冠兩全其美

IB國際文憑考試今（6日）放榜，傳統名校拔萃男書院今年誕生3位45分狀元、5位44分榜眼。



有狀元在應考IB期間，趁兩科之間的一日空檔到泰國參加橋牌比賽。他說兩年前在該比賽僅奪亞軍，「所以我一直都係好希望可以重新有一個機會去攞返一個，我覺得係我應得嘅冠軍返嚟」。他稱當時感到心理壓力很大，最終不僅在比賽奪冠，亦能在IB考獲滿分，成功比賽考試兩得意。



拔萃男書院3位狀元，左起：蔣承軒（Jeffery）、高健豐（Nicholas）、曾卓健（Eric）。（梁鵬威攝）

拔萃男書院3位狀元，左起：蔣承軒（Jeffery）、高健豐（Nicholas）、曾卓健（Eric）。（梁鵬威攝）

蔣承軒（Jeffery）在IB考試期間到泰國參與橋牌比賽，指當時感到心理壓力很大。（梁鵬威攝）

獲45分的狀元蔣承軒（Jeffery）打算到香港大學修讀醫科，他稱有意修讀醫科皆因妹妹小時候曾被沸水燙傷，當時只有兩兄妹及家傭姐姐在家。他當時年紀尚小，只好聽從家傭指示將牙膏抹在受傷位置，待家人晚上回家後才把妹妹帶到醫院，由此明白適合的緊急治療對患者很重要。

有狀元趁兩科考試間的休息日到泰國比賽

蔣承軒興趣是橋牌，認為不但邏輯思維，更能訓練他在高壓的比賽下保持冷靜。他在IB考試期間，在考完第一科中文後，便飛到泰國參加橋牌比賽，比賽結束後回港應考翌日的英文科。

他說當時心理壓力很大，「因為無論係準備嘅時間，或者係成個人嘅一個精力體力，都係一個非常差嘅狀態，咁所以其實行入個考場係真係非常非常之攰同辛苦」，更笑言「考完第一科我就想放棄」。

IB國際文憑考試今（6日）放榜，傳統名校拔萃男書院今年誕生3位45分狀元、5位44分榜眼。（梁鵬威攝）

IB國際文憑考試今（6日）放榜，傳統名校拔萃男書院今年誕生3位45分狀元、5位44分榜眼。（梁鵬威攝）

縱要考試仍堅持參賽「收復失地」

蔣承軒說決定考試期間外出比賽需要勇氣，且經深思熟慮。他說兩年前曾代表香港參加「亞太青年橋牌錦標賽」，惟當時在決賽中失手，僅獲亞軍。

所以我一直都係好希望可以重新有一個機會去攞返一個，我覺得係我應得嘅冠軍返嚟……覺得呢個絕對係一個個天比我嘅機會去再玩一次呢個比賽，去圓返一個兩年前嘅遺憾。 蔣承軒

他說兼顧練牌和溫書很辛苦，比賽前溫書亦要追趕進度，慶幸最終比賽贏得冠軍，IB亦取得一個非常滿意的成續。他認為溫習是「長遠戰」，不會因考試快到便特意花很多時間去溫習。他說日常會平均分配時間，去年每月花60小時練習橋牌，到臨近比賽及考試的時候訓練的強度亦未有減少，「反而我溫書嘅時間係更加少，所以我覺得就唔係話為咗溫書就犧牲晒其他所有嘢」。

曾卓健（Eric）打算留港讀醫，但未決定於那間大學就讀。（梁鵬威攝）

有狀元望讀醫 認為引入海外醫生是解決方案

狀元曾卓健（Eric）亦打算修讀醫科，但未決定於那間大學就讀。他說想要修讀醫科的契機在於兩至三年前爺爺游水時跌倒，令他不良於行，亦因留意到香港現時醫療人手短缺的問題。他打算畢業後留港發展，對於要引入海外醫生，他認為皆因現時香港醫療人手短缺，認為屬自然及正常的解決方案。

高健豐（Nicholas）說，在收到成續當下感到喜出望外及難以置信。（梁鵬威攝）

有狀元自小醉心奧數 將赴牛津

狀元高健豐（Nicholas）則打算到英國牛津大學修讀數學與電腦科學科（Mathematics and Computer Science），他自小便接觸奧數，並參加編程的競賽，中學時不斷參加比賽，「但係有啲遺憾地我自己係兩個方面都係差少少先至能夠去代表港隊去出戰」。他說修讀此科皆因希望證明之前一直的努力不會白費，在日後的生活證明所學的數學與編程技巧能繼續大派用場。

高健豐續說，收到成績時喜出望外及難以置信，形容「呢個hard work（苦功）都終於有體現到出嚟」。