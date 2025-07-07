青年魯班選舉40人獲獎　甯漢豪稱再撥9500萬延續在職培訓計劃

每逢農曆六月十三日，香港建造業界一同拜祭魯班先師，向「百工之祖」致以敬意，同時舉辦「2025青年魯班選舉」頒獎典禮，嘉許40位行內傑出青年。發展局局長甯漢豪稱，為培育更多人才，政府與建造業議會將在未來兩個學年再次撥款9,500萬港元延續在職培訓計劃，鼓勵在職青年修讀學位課程並參與行業發展。



建造業界一同拜祭魯班先師。（發展局facebook圖片)

由香港魯班廣悅堂主辦、職業訓練局、香港建造業總工會及香港營造師學會協辦的「2025青年魯班選舉」頒獎典禮，於西環青蓮臺魯班先師廟舉行。

發展局局長甯漢豪、屋宇署署長何鎮雄、中西區民政事務專員鄭建士、香港魯班廣悅堂主席鄧智宏測量師，以及多位協辦機構代表出席。

三項比賽共有40位青年獲獎。「優秀青年魯班大獎」由梁文懿小姐奪得，在技術能力與創新思維方面表現出色。建造大獎及營造師大獎則分別由鄔家浩與陳發添獲得，主辦方指，兩人在項目管理與實務操作方面展現出卓越的領導能力；而安健環大獎得主黃顯庭，則憑藉其在工地安全與可持續建設方面的傑出貢獻，獲得評審一致肯定。

同場頒發「少年魯班創意大獎」亦是焦點，旨在鼓勵青年學子發揮創意，探索建築與社會的關係。今年比賽主題為《打造「你」想創科基地・河套香港園區》，夏盈盈榮獲大獎，其作品融合科技、人文與可持續理念，展現新一代對空間與城市的深度思考。

甯漢豪與得獎學生合影。（發展局facebook圖片)

甯漢豪稱為培育更多人才，政府與建造業議會將在未來兩個學年再次撥款9,500萬港元延續在職培訓計劃，鼓勵在職青年修讀學位課程並參與行業發展。

香港魯班廣悅堂未來將繼續與政府、業界與教育界攜手合作，為新一代建造業培育更多人才，並在社區及校園中推廣魯班文化。